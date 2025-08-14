'Phải giải cho được bài toán khó thu ngân sách'

Theo Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh Lâm Đồng, các phường, xã ven biển thuộc Bình Thuận (cũ) dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025. Đứng đầu là P.Phan Thiết với 197 tỉ đồng, tiếp theo là P.Phú Thủy 168 tỉ đồng, xã Hòa Thắng 166,4 tỉ đồng và P.Mũi Né 127 tỉ đồng.

Tổng thu ngân sách toàn tỉnh dự kiến khoảng 28.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, tại cuộc họp với 124 chủ tịch UBND xã, phường vào đầu tháng 8.2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, Chính phủ giao Lâm Đồng phải thu thêm gần 4.000 tỉ đồng so với kế hoạch. Ông nhấn mạnh, đây là bài toán khó nhưng "phải giải cho được bài toán này".

Chủ tịch Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu cả hệ thống chính trị cùng 124 xã, phường tìm mọi giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu mà HĐND tỉnh và Chính phủ giao trong năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kiểm tra tiến độ các dự án kinh tế ven biển nhằm thúc đẩy nguồn thu từ đất đai ẢNH: QUẾ HÀ

"Trái tim" Phan Thiết - Phú Thủy quyết liệt vào cuộc

P.Phan Thiết được sáp nhập từ 6 phường: Phú Trinh, Đức Thắng, Đức Nghĩa, Lạc Đạo, Bình Hưng và Hưng Long của TP.Phan Thiết (cũ), là địa phương có chỉ tiêu thu ngân sách cao nhất tỉnh Lâm Đồng, với 197 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND P.Phan Thiết Trần Nguyên Lộc cho biết, đến hết tháng 7, P.Phan Thiết đã thu 133 tỉ đồng, đạt 67,35% dự toán, còn hơn 64 tỉ đồng phải hoàn thành trong 5 tháng cuối năm 2025.

Theo ông Lộc, để đạt và vượt chỉ tiêu, phường chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm, như siết chặt quản lý các nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí; kiểm kê, khai thác hiệu quả đất đai và tài sản công; tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm về thuế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) và hộ kinh doanh phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả để có đóng góp tốt hơn trong lĩnh vực thuế.

Hoạt động đánh bắt, thu mua, chế biến xuất khẩu thủy sản là nguồn thu quan trọng của các phường ven biển ẢNH: QUẾ HÀ

Song song đó, P.Phan Thiết tập trung rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cấp hạ tầng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, khuyến khích hộ kinh doanh phát triển thành DN; tăng cường tuyên truyền pháp luật và tổ chức đối thoại với DN để tháo gỡ khó khăn.

"Việc theo dõi và đánh giá kết quả thu được chúng tôi tiến hành thường xuyên, nhằm kịp thời điều chỉnh giải pháp, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu ngân sách năm 2025", ông Lộc cho biết.

Đối với P.Phú Thủy (được sáp nhập từ P.Phú Hài, P.Thanh Hải và P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết cũ), đây là địa phương "giữ vị trí thứ hai" của tỉnh Lâm Đồng với chỉ tiêu thu ngân sách là 168 tỉ đồng.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Bí thư Đảng ủy P.Phú Thủy, cho rằng đây là nhiệm vụ nặng nề, "thu đạt chỉ tiêu đã khó, thu vượt càng khó hơn", đòi hỏi cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt.

Trung tâm hành chính công P.Phan Thiết nỗ lực giúp người dân và DN trong thủ tục hành chính công ẢNH: QUẾ HÀ

Ông Tân cho biết, Đảng ủy P.Phú Thủy đã chỉ đạo UBND phường tập trung vào các giải pháp căn cơ như, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, thủ tục hành chính công và thông tin thị trường cho các DN khởi nghiệp, nhất là doanh nghiệp do thanh niên làm chủ và DN đổi mới sáng tạo.

P.Phú Thủy đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt mục tiêu tỉnh giao, siết kỷ cương tài chính, tiết kiệm chi ngân sách, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, ưu tiên vốn cho đầu tư phát triển, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu - chi ngân sách và khai thác triệt để các nguồn thu tại chỗ.

Để thu đạt và vượt kế hoạch, P.Phú Thủy xác định là nhiệm vụ quan trọng và yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc ẢNH: QUẾ HÀ

Phường phối hợp chặt với ngành thuế để triển khai các giải pháp tập trung vào nguồn thu từ sử dụng đất, phấn đấu đến tháng 10.2025 đạt 100% chỉ tiêu và cuối năm vượt từ 10% - 20% so với kế hoạch.

Mũi Né thành 'điểm đến xanh, an toàn, thân thiện'

Đối với P.Mũi Né, "trái tim" du lịch của Lâm Đồng "biển xanh, lại có cách làm "khác biệt" hơn.

P.Mũi Né được hợp nhất từ P.Mũi Né, P.Hàm Tiến và xã Thiện Nghiệp, xếp thứ 5 toàn tỉnh Lâm Đồng với chỉ tiêu thu 127 tỉ đồng.

Du lịch là nguồn thu ngân sách quan trọng và mũi nhọn trong đóng góp tăng trưởng của P.Mũi Né ẢNH: QUẾ HÀ

Ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND P.Mũi Né, cho biết đến giữa tháng 8.2025, phường đã thu đạt 86,3 tỉ đồng, đạt 68% kế hoạch. "Hiện nay, chúng tôi tiếp tục rà soát các nguồn thu từ đất đai, dịch vụ và du lịch, coi du lịch là mũi nhọn của tăng trưởng và đóng góp ngân sách", ông Sơn nói.

Theo đó, các cơ sở lưu trú, nhà hàng được khuyến khích nâng chất lượng dịch vụ để tăng doanh thu và nguồn thuế; các sự kiện và lễ hội được tận dụng để kéo dài thời gian lưu trú của du khách; quản lý chặt chẽ thuế du lịch, ngăn chặn thất thu từ các dịch vụ đặt phòng, đặt tour trực tuyến.

Mũi Né đang nỗ lực tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, coi đây là giải pháp quan trọng thúc đẩy nguồn thu ngân sách ẢNH: QUẾ HÀ

Mũi Né xác định nhiệm vụ này cần sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, người dân và DN, gắn liền với mục tiêu xây dựng P.Mũi Né thành "điểm đến xanh, an toàn, văn minh và thân thiện".

Bối cảnh sau sáp nhập địa giới hành chính, đặt các địa phương ven biển Lâm Đồng (TP.Phan Thiết cũ) vào tình thế vừa phải ổn định bộ máy, vừa phải đáp ứng yêu cầu tăng thu ngân sách

Con số gần 4.000 tỉ đồng so với kế hoạch là thách thức, nhưng điểm chung là các phường "trái tim" ven biển Phan Thiết đều coi thu ngân sách là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Với tinh thần "khó mấy cũng phải làm", các địa phương top đầu ven biển Lâm Đồng đặt mục tiêu không chỉ hoàn thành mà còn vượt kế hoạch, góp phần quan trọng đưa Lâm Đồng cán đích thu ngân sách năm 2025.