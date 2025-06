Bình Định thu ngân sách trên 9.284 tỉ đồng trước khi sáp nhập với Gia Lai

Sáng 24.6, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 25 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2025. Kỳ họp cũng thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 25 HĐND tỉnh Bình Định ẢNH: HẢI PHONG

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, cho biết đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh trước khi triển khai chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, theo tinh thần nghị quyết Trung ương và chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Theo ông Dũng, kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tiếp tục phát triển, như: GRDP ước tăng 8,1% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt trên 9.284 tỉ đồng, đạt 53,3% dự toán năm, tăng 43,1% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của người dân trong tỉnh cơ bản ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững, tăng cường.

Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, thiếu sản phẩm chủ lực, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa và phục vụ xuất khẩu. Hạ tầng của một số cụm công nghiệp chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu thu hút nhà đầu tư. Sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chất lượng dịch vụ chưa cao...

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 25 ẢNH: HẢI PHONG

"Những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân. Ngoài các nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ yếu vẫn là công tác tổ chức thực hiện và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt... Đây là những nội dung mà cử tri và người dân rất quan tâm, cần được tập trung thảo luận, làm rõ và đề ra những giải pháp phù hợp, khả thi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà", ông Dũng nhấn mạnh.

Thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Định sẽ thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có các tờ trình, dự thảo nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2024; điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên của xã đảo Nhơn Châu đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Kỳ họp cũng nghe các báo cáo của TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh. Đồng thời, thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Đặc biệt, HĐND tỉnh sẽ xem xét báo cáo tổng kết, đánh giá khái quát tình hình hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, chính thức khép lại quá trình hoạt động của 13 khóa HĐND tỉnh Bình Định. Kỳ họp cũng tiến hành công tác khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ này.