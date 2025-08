Công an Lâm Đồng có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác đảm bảo ANTT

Ngày 5.8 tại Đại hội đại biểu lần thứ 1, Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 – 2030, thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và biểu dương Công an Lâm Đồng có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Đại hội đại biểu lần thứ 1, Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: L.V

Dự đại hội có ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; thiếu tướng Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; ông Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương.

Tham dự đại hội có 160 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.000 đảng viên đang sinh hoạt tại 30 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và 124 trưởng công an các xã, phường, đặc khu.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: L.V

Phát biểu khai mạc đại hội, thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở hợp nhất công an 3 tỉnh, gồm: Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Công an tỉnh Lâm Đồng đã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra hoạt động biểu tình, bạo loạn, gây rối an ninh trật tự. Giữ vững an ninh nông thôn, an ninh vùng tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; không để phát sinh những điểm nóng về khiếu kiện, tranh chấp đất đai kéo dài…

Đặc biệt tội phạm về trật tự xã hội được phát hiện, giải quyết kịp thời, hiệu quả, đảm bảo tính răn đe, tạo sự chuyển biến tích cực trong xã hội. Song song đó Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa và xử lý sự cố cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, kiểm tra và rà soát về PCCC ở khu dân cư, cơ sở kinh doanh, khu công nghiệp…

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự đại hội ẢNH: L.V

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến biểu dương Công an tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác đảm bảo ANTT, nhiều mô hình được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và đề nghị công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, nhân rộng.

Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Lâm Đồng phải tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, chủ động tham mưu Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trọng tâm là vấn đề chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và cơ sở vật chất, thiết bị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa và khắc phục triệt để. Tiếp tục công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực phục vụ nhân dân tốt hơn.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến biểu dương Công an tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác đảm bảo ANTT ẢNH: L.V

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu Công an tỉnh Lâm Đồng nắm chắc tình hình ANTT, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Phải triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm tội phạm, giảm số vụ, người chết và bị thương do tai nạn giao thông; chủ động phòng, chống cháy nổ, đảm bảo công tác tạm giam, tạm giữ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ…

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục quan tâm, động viên các bộ chiến sĩ từ tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận cũ tới nhận nhiệm vụ, ổn định chỗ ở, yên tâm công tác; đồng thời sắp xếp, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của từng người để phát huy tối đa hiệu quả công tác.