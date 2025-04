Lâm Đồng: Hơn 2.000 công an xã, phường được tập huấn nghiệp vụ phục vụ người dân

Ngày 4.4, Công an tỉnh Lâm Đồng khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ đầu tiên cho 180 học viên là chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ công an các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 17.4 sẽ có 2.050 lượt học viên tham gia 15 lớp tập huấn do Công an Lâm Đồng tổ chức.

Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng công an phường, xã, thị trấn ẢNH: N.T

Mục đích, xây dựng lực lượng công an cấp xã đủ sức giải quyết tình hình, các tình huống ngay từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới sau khi bỏ công an cấp huyện.

Các học viên được trang bị và cập nhật những quan điểm, chủ trương mới nhất của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, cùng các kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu.

Thượng tá Nguyễn Thanh Nam, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ khai giảng ẢNH: N.T

Trọng tâm của lớp tập huấn là 33 chuyên đề, trong đó có: công tác tuyển sinh công an nhân dân năm 2025; tiếp nhận, phân loại xử lý tố giác, tin báo về tội phạm. Công tác đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, về an ninh trật tự. Công tác đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước, định danh điện tử, quản lý khai thác dữ liệu dân cư, dữ liệu căn cước… cũng như một số vấn đề cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát khu vực, quy trình thực hiện công tác của lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh.

Lớp tập huấn đầu tiên cho 180 học viên là chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ẢNH: N.T

Ngoài trang bị kiến thức chuyên môn, lớp tập huấn cũng đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao kỹ năng giao tiếp và ứng xử với người dân của lực lượng công an xã phường, giúp cán bộ, chiến sĩ áp dụng hiệu quả kiến thức vào thực tiễn công tác.