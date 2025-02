Không để gián đoạn, đứt gãy, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn sân bay Liên Khương

Ngày 28.2, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Lâm Đồng, tổ chức hội nghị ký kết bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không và chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện.

Lãnh đạo Cảng hàng không Liên Khương và Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ký kết bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không ẢNH: L.V

Tham dự và chủ trì hội nghị có ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo Sở Nội vụ, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và Công an tỉnh Lâm Đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Nội vụ và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã ký biên bản bàn giao các nhiệm vụ và tiếp nhận công tác quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không.

Ký kết chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện từ Sở LĐ-TB-XH qua Công an tỉnh Lâm Đồng ẢNH: L.V

Phát biểu tại hội nghị bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ, đại tá Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đến nay mọi công tác tiếp nhận đã hoàn thành, Công an tỉnh đủ sức đáp ứng, kế thừa và vận hành hiệu quả các chức năng nhiệm vụ mới trong thời gian tới.

Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của công an các đơn vị, địa phương trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Yêu cầu công an các đơn vị phải tổ chức hội nghị quán triệt, trong đó có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong đơn vị mình. Các nhiệm vụ này là hết sức quan trọng, nhiều công tác đồng thời phải tiến hành theo tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng", rất mới, chưa có tiền lệ.

Lễ ký kết chuyển giao nhiệm vụ tại Công an tỉnh Lâm Đồng ẢNH: L.V

Đối với các nhiệm vụ tiếp nhận từ các sở, ngành, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương về Công an tỉnh, sau khi nhận bàn giao phải đi vào hoạt động ngay, tận dụng tối đa mọi nguồn lực và lực lượng hiện có, không có khoảng trống pháp lý, không để gián đoạn, đứt gãy hoặc ảnh hưởng đến an ninh, an toàn các cơ sở cai nghiện và hoạt động hàng không dân dụng tại sân bay Liên Khương.