Công an tỉnh Lâm Đồng công bố giải thể công an huyện, thành phố từ ngày 1.3

Sáng 28.2, đại tá Lê Hồng Phong, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ Công an về việc giải thể công an huyện, thành phố, tổ chức bộ máy và các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về công tác cán bộ.

Theo đó, Công an TP.Đà Lạt giải thể từ ngày 1.3.2025. Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng công an TP.Đà Lạt được điều động và bổ nhiệm làm Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Lê Hồng Phong, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cho các cán bộ là chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an TP.Đà Lạt ẢNH: L.V

Trước đó, ngày 27.2, tại các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Đam Rông, Đạ Huoai, Bảo Lâm và Công an TP.Bảo Lộc, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ Công an về tổ chức bộ máy và các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ là chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an H.Đơn Dương ẢNH: CALĐ

Theo đó, công an các huyện và thành phố trực thuộc giải thể từ ngày 1.3.2025. Đồng thời, công bố các quyết định điều động cán bộ của Giám đốc Công an tỉnh đối với các đội trưởng, đội phó các đội nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên hợp đồng về công tác tại các phòng, đội nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện, thành phố.

Trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Công an H.Đức Trọng ẢNH: CALĐ

Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng công an TP.Bảo Lộc được điều động và bổ nhiệm làm Chánh thanh tra Công an tỉnh Lâm Đồng; thượng tá Nguyễn Quốc Trường, Trưởng công an H.Lâm Hà được điều động và bổ nhiệm làm Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh; thiếu tá Đào Huy Dương, Trưởng công an H.Đa Huoai được điều động và bổ nhiệm làm Trưởng phòng Công tác chính trị; thượng tá Mai Lâm, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh được điều động và bổ nhiệm làm Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh...

Đại tá Bùi Đức Thịnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cho cán bộ chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an H.Bảo Lâm ẢNH: CALĐ

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ, công an các huyện, thành phố thực hiện công tác bàn giao hồ sơ tài liệu, tài sản về Công an tỉnh đúng thời gian, tiến độ theo quy định.

Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho cán bộ chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an H.Đa Huoai ẢNH: CALĐ

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu giao nhiệm vụ đã nhấn mạnh, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm phải tiếp cận ngay công việc được phân công, nhằm đảm bảo thông suốt, không bị gián đoạn nhiệm vụ theo từng lĩnh vực, địa bàn cũng như của toàn lực lượng Công an tỉnh.