Toàn quốc bỏ công an cấp huyện từ ngày 1.3

56 tỉnh, thành đã hoạt động mô hình công an 2 cấp

Sáng 28.2, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì họp báo công bố Nghị định số 02/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an, đồng thời giải đáp những vấn đề báo chí quan tâm.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì họp báo ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Tại họp báo, thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết ngoài tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ, ngành, Bộ Công an cũng tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy công an địa phương từ 3 cấp còn 2 cấp, không tổ chức công an cấp huyện.

Thiếu tướng Tuyên cho hay, lần tinh gọn này, lực lượng công an tiếp tục giảm 1 cục trực thuộc Bộ Công an, cụ thể là hợp nhất Cục Công nghiệp an ninh với Viện khoa học và công nghệ; giảm 694 công an cấp huyện và giảm 5.916 đội thuộc công an cấp huyện.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên phát biểu tại họp báo ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Nói thêm về việc bố trí công an địa phương 2 cấp, thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Cục phó Cục Tổ chức cán bộ (X01, Bộ Công an), cho hay việc sắp xếp này xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ mới về bảo đảm an ninh trật tự và việc chuyển đổi trạng thái làm việc, chuyển đổi số. Đồng thời, xuất phát từ thực tiễn công an cấp xã đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Theo Cục phó X01, đến nay, Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương đã hoàn thành các công việc để tổ chức bộ máy công an địa phương theo 2 cấp đi vào hoạt động từ 1.3.

Hiện 56 tỉnh, thành đã hoạt động theo mô hình công an 2 cấp, không tổ chức cấp huyện và trong ngày mai, 7 địa phương còn lại sẽ đưa vào hoạt động mô hình này.

Cục phó X01 cho biết, công an các địa phương đã sắp xếp, bố trí lại hàng vạn công an cấp huyện. Quá trình sắp xếp có hàng trăm cán bộ cấp trưởng phòng, phó phòng và tương đương trưởng huyện, phó huyện không đủ tuổi tái cử hoặc không đủ tuổi công tác cho 1 nhiệm kỳ đã tự nguyện xin nghỉ trước hạn tuổi và có 290 cán bộ các cấp này được bố trí giữ chức vụ thấp hơn để thuận lợi cho việc sắp xếp bộ máy. Những cán bộ trong diện sắp xếp, tinh gọn đều được thực hiện chính sách, chế độ theo quy định.

Hoạt động điều tra chuyển lên cấp tỉnh

Cục phó X01 cho hay, khi không tổ chức công an cấp huyện, 53 chức năng, nhiệm vụ của cấp này sẽ được bàn giao một số theo ngành dọc của công an tỉnh và một số mảng chuyển về công an xã để bảo đảm diễn ra bình thường, không đứt gãy, hoạt động hiệu quả hơn.

Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển nói về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo Bộ Công an, để triển khai hoạt động tổ chức mới, ngay sau khi kết thúc hoạt động công an cấp huyện, Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn rà soát, thống kê, bàn giao, tiếp quản hệ thống sổ sách, hồ sơ, tài liệu, vật chứng, đồ vật và dữ liệu điện tử trong lĩnh vực tố tụng hình sự khi triển khai mô hình tổ chức mới của Bộ Công an.

Đối với các nhiệm vụ đang kiểm tra, xác minh hoặc tạm đình chỉ thì công an cấp huyện ban hành văn bản, phiếu chuyển (kèm theo danh sách các vụ việc đang kiểm tra, xác minh hoặc đang tạm đình chỉ) đến đơn vị thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh có thẩm quyền để tiếp nhận, thụ lý giải quyết.

Đối với các vụ án đang điều tra hoặc đang tạm đình chỉ thì Cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện ban hành văn bản đề nghị kèm theo danh sách các vụ án đang điều tra hoặc đang tạm đình chỉ để viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ra quyết định chuyển vụ án đến đơn vị thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh có thẩm quyền để tiếp nhận, thụ lý điều tra.