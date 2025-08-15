Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Lâm Đồng gặp mặt, kết nối các KOL

Lâm Viên
Lâm Viên
15/08/2025 16:07 GMT+7

Lần đầu tiên, Công an tỉnh Lâm Đồng gặp mặt, kết nối KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm có ảnh hưởng trên mạng xã hội và ra mắt mô hình 'không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh'.

Ngày 15.8, Công an tỉnh Lâm Đồng lần đầu tổ chức sự kiện quy mô lớn dành riêng cho các cá nhân đang có vai trò lan tỏa, dẫn dắt thông tin trên nền tảng số, bao gồm các KOL, quản trị viên các hội nhóm cộng đồng, fanpage Facebook, TikTok, YouTube… đang hoạt động tích cực tại địa phương có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Gặp mặt, kết nối KOL những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Buổi gặp mặt các KOL, quản trị viên các hội nhóm cộng đồng, fanpage Facebook, TikTok, YouTube… đang hoạt động tích cực tại Lâm Đồng

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và ông Hoàng Mạnh Thắng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đồng chủ trì hội nghị gặp mặt.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, mục tiêu của buổi gặp mặt nhằm kết nối, tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời kết nối, phát huy vai trò tích cực, trách nhiệm của KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm trên mạng xã hội trong việc lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn và giá trị bền vững cho cộng đồng.

Gặp mặt, kết nối KOL những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội - Ảnh 3.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi gặp mặt

ẢNH: LÂM VIÊN

Dịp này, Công an tỉnh Lâm Đồng ra mắt mô hình "Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh". Đây là diễn đàn số trực tiếp kết nối cộng đồng KOL, quản trị viên với lực lượng công an, các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, cùng đồng hành, lan tỏa giá trị tích cực, hướng tới sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng nói riêng và của đất nước nói chung trong kỷ nguyên số.

Tại buổi gặp mặt, các KOL, quản trị viên trực tiếp ký cam kết tuân thủ pháp luật, cam đoan truyền thông số có trách nhiệm trên không gian mạng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã chọn các KOL, quản trị viên tiêu biểu để mời tham gia Hội nghị toàn quốc "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức tại TP.Hà Nội vào ngày 18.8.

Sự kiện quy tụ hàng chục KOL, quản trị viên tham gia đến từ nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng, cùng nhiều quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm lớn tại địa phương như: "Đà Lạt – Lâm Đồng", "Ghiền Đà Lạt", "Đà Lạt +", "Amazing Đà Lạt", "Tivi Của Bố", "Click49", "Rao Vặt Đà Lạt","Lâm Đồng quê hương tôi", "Halo La Gi", "Yêu Phan Thiết", "NGƯỜI ĐẮK NÔNG"…

Gần 300 KOL quy tụ trong hội nghị cấp quốc gia lần đầu tiên tổ chức

Gần 300 KOL quy tụ trong hội nghị cấp quốc gia lần đầu tiên tổ chức

Huy NL, Duy Thẩm, Meichan, Tina Thảo Thi, Vĩnh Thích Ăn Ngon, Tuấn Ngọc Đây, Hana Ban Mê... và gần 300 KOL tiêu biểu toàn quốc sẽ quy tụ tại hội nghị 'KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc'.

