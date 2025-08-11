Hơn 200 KOL quy tụ trong hội nghị cấp quốc gia lần đầu tiên tổ chức

Dự kiến ngày 18.8, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Hơn 200 KOL tiêu biểu khắp cả nước sẽ có mặt tại sự kiện quy mô cấp quốc gia lần đầu tiên được tổ chức này.

Hội nghị dự kiến diễn ra ngày 18.8 tại Hà Nội ẢNH: A05

Theo A05, hội nghị này hướng tới mục tiêu phát huy vai trò tích cực của KOL (người có sức ảnh hưởng) trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng thời khẳng định trách nhiệm của người có ảnh hưởng trong việc lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn và giá trị bền vững cho cộng đồng.

Cạnh đó, hội nghị sẽ là diễn đàn mở, nơi các KOL được chia sẻ hành trình trở thành "người dẫn dắt", được lắng nghe, trao đổi và thảo luận trực tiếp với lãnh đạo cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng để cùng tìm ra giải pháp phát huy sức ảnh hưởng tích cực, nâng cao trách nhiệm xã hội của KOL trong xây dựng một Việt Nam số an toàn.

A05 cho hay, sự kiện lần đầu tiên này sẽ quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng và có sức ảnh hưởng như: NSND Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương, rapper Đen Vâu, ca sĩ Hà Myo, hoa hậu Bảo Ngọc, hoa hậu Thanh Thủy… cùng các nhà sáng tạo nội dung ở nhiều lĩnh vực như MC Khánh Vy, Huy NL, Duy Thẩm, Meichan, Tina Thảo Thi, Vĩnh Thích Ăn Ngon, Tuấn Ngọc Đây, Hana Ban Mê…

Sẽ xếp hạng KOL/KOC uy tín

Theo A05, tại hội nghị sẽ thành lập "Liên minh niềm tin số". Liên minh này sẽ tập hợp các KOL và KOC (người tiêu dùng có tầm ảnh hưởng, ví dụ như những người review sản phẩm) uy tín, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và nền tảng nhằm lan tỏa giá trị tích cực, dẫn dắt niềm tin, xây dựng chuẩn mực. Liên minh sẽ đóng vai trò cầu nối giữa các bên nhằm thúc đẩy sự minh bạch, chuyên nghiệp và có trách nhiệm trong các hoạt động trên không gian mạng.

Tại hội nghị, ban tổ chức sẽ khởi động chương trình "Tín nhiệm người có ảnh hưởng" nhằm thúc đẩy "ảnh hưởng trách nhiệm" thông qua các chiến dịch truyền thông, hình thành các tiêu chuẩn, quy tắc đạo đức của cộng đồng KOL và chương trình đánh giá, xếp hạng mức độ uy tín, minh bạch, niềm tin và trách nhiệm của KOL/KOC. Chương trình nhằm góp phần hỗ trợ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhãn hàng trong việc lựa chọn đối tác truyền thông phù hợp, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng khỏi nội dung sai lệch, quảng cáo trá hình.

A05 cho hay, trong thời đại mà mỗi lượt xem, lượt thích hay chia sẻ đều có thể tác động mạnh đến nhận thức và hành vi của hàng triệu người, do đó việc đặt giá trị cộng đồng lên hàng đầu chính là yếu tố quyết định để KOL giữ vững niềm tin xã hội.

"Hội nghị lần này mong muốn gửi đi thông điệp "Ảnh hưởng đi cùng trách nhiệm, giá trị thật quan trọng hơn con số ảo". Đây chính là lời hiệu triệu kêu gọi cộng đồng người có ảnh hưởng cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, văn minh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", A05 cho hay.