Lâm Đồng: Bắt bị can dùng mạng xã hội chống phá Nhà nước

Chiều 1.3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh, phát hiện Hoàng Việt Khánh (41 tuổi, ở TT.Liên Nghĩa, H.Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã quản lý và sử dụng một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ, phát tán các bài viết, video clip, hình ảnh bôi nhọ Đảng, Nhà nước và xúc phạm lãnh tụ.

PA05 đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận, điều tra theo thẩm quyền.

Công an làm rõ đối với Hoàng Việt Khánh C.A

Quá trình xác minh, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ các bài viết, video clip, hình ảnh trên các tài khoản mạng xã hội là do Hoàng Việt Khánh làm ra, đăng tải, chia sẻ, phát tán, có nội dung được giám định: sai sự thật, xuyên tạc, bóp méo tình hình thực tế; đả kích các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, nói xấu, xúc phạm lãnh tụ, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan, xét thấy hành vi phạm tội của Hoàng Việt Khánh là rất nguy hiểm, xảy ra trong thời gian dài, cần thiết phải xử lý hình sự để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Việt Khánh về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại khoản 1 điều 117 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tất cả các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn và tống đạt hôm 22.2. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.