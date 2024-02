Bắt tạm giam bị can tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước

Ngày 4.2, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Khanh (62 tuổi, ngụ P.5, TP.Cà Mau, Cà Mau), để điều tra về hành vi phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Đảng, Nhà nước.

Bị can Trần Văn Khanh CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021, Khanh sử dụng tài khoản Facebook kết bạn với nhiều tài khoản mạng xã hội trong và ngoài nước để bình luận, chia sẻ, phát tán nhiều tài liệu có nội dung phản động, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, hệ thống chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên. Đồng thời, Khanh còn xuyên tạc lịch sử, kích động, gây chia rẽ, mất đoàn kết tôn giáo, dân tộc… nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước; thay đổi chế độ ở Việt Nam.

Sau thời gian thu thập, củng cố chứng cứ có liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Khanh.

Vụ tuyên truyền nhằm chống phá Đảng, Nhà nước nêu trên đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

