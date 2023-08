An Giang: Bắt tạm giam một bị can chống phá nhà nước

Ngày 4.8, tin từ Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Hoàng Nam (41 tuổi, ngụ xã Vĩnh Châu, TP.Châu Đốc, An Giang), để điều tra về hành vi phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá nhà nước.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang khám xét nơi ở của Nguyễn Hoàng Nam CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua, Nguyễn Hoàng Nam lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá nhà nước. Mặc dù đã được các cấp chính quyền và lực lượng công an tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần nhưng Nam không từ bỏ mà tiếp tục chống phá.



Năm 2021, sau khi chấp hành hình phạt tù trở về địa phương, Nam tiếp tục lợi dụng không gian mạng, tạo nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải, phát tán nhiều tài liệu, hình ảnh, video clip, thậm chí livestream để tuyên truyền, chống phá nhà nước, chính quyền địa phương; gây chia rẽ, phá hoại chính sách đoàn kết tôn giáo, dân tộc.

Sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở của Nam để điều tra về hành vi phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước.

Khám xét nơi ở của Nam, lực lượng công an thu giữ 7 điện thoại di động, 2 USB, 1 laptop, 307 trang tài liệu và 10 video clip có nội dung tuyên truyền chống nhà nước và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Vụ chống phá nhà nước nêu trên đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.