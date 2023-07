Sóc Trăng: Bắt tạm giam bị can lợi dụng các quyền tự do, dân chủ

Chiều 31.7, tin từ Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đơn vị vừa triển khai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Danh Minh Quang (36 tuổi, ngụ xã Đại Tâm, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị can Danh Minh Quang nghe Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sóc Trăng, qua công tác nắm tình hình và nguồn tin phản ánh của nhân dân, thời gian gần đây, trên địa bàn Sóc Trăng phát hiện nhiều người lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội nhiều bài viết, video có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, không đúng sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội và tình hình an ninh, trật tự ở địa phương. Trong số đó có Danh Minh Quang.

Hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý bị can Danh Minh Quang theo quy định của pháp luật.