Phú Yên: Khởi tố một bị can về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 18.5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam ông Nay Y Blang (thường gọi là Ma Tương, 47 tuổi, ở buôn Bưng B, xã Ea Lâm, H.Sông Hinh, Phú Yên) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.



Các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở của bị can Nay Y Blang đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.

Bị can Nay Y Blang (thứ hai từ trái qua) tại cơ quan công an CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên, từ cuối năm 2019 đến nay, Nay Y Blang tham gia tổ chức "Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây nguyên" (do A Ga, hiện đang ở Mỹ, chỉ đạo).

Nay Y Blang thường xuyên sử dụng nhà riêng để tổ chức cho một số người ở xã Ea Lâm tụ tập, họp trực tuyến với các "thành viên" khác.

Mặc dù đã nhiều lần được chính quyền địa phương giải thích việc tham gia tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng phải thực hiện đúng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng Nay Y Blang không tuân thủ.

Nay Y Blang tự cho mình là người truyền giáo và tổ chức hoạt động tôn giáo trái phép, đồng thời xúi giục, lôi kéo nhiều người tham gia không đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, bị can Nay Y Blang còn nhiều lần cung cấp thông tin sai sự thật cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài, vu cáo, xuyên tạc chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước nhằm làm suy giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.