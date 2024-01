Đâm chủ quán ở Long An, cướp tài sản rồi trốn qua An Giang

Ngày 26.1, tin từ Công an H.Tân Thạnh (Long An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận Huỳnh Minh Trí (31 tuổi, ngụ P.1, TX.Kiến Tường, Long An) từ Công an tỉnh Đồng Tháp. Trí là nghi phạm dùng dao đâm chủ quán cà phê để cướp tài sản.

Nghi phạm Huỳnh Minh Trí tại thời điểm bị bắt

Thông tin ban đầu, ngày 25.1, Trí xin đi nhờ xe container từ TX.Kiến Tường (Long An) đến TT.Tân Thạnh, H.Tân Thạnh rồi vào quán cà phê võng nằm nghỉ. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Trí xin tiền nữ chủ quán (47 tuổi) nhưng bị từ chối nên dùng dao đe dọa. Chủ quán tri hô liền bị Trí đâm nhiều nhát vào người.

Sau khi đâm chủ quán, Trí cướp xe máy (trong cốp xe có vòng vàng), điện thoại của nạn nhân rồi tẩu thoát theo QLN2 về hướng tỉnh Đồng Tháp, An Giang. Chủ quán được người dân đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương.

Tiếp nhận tin báo, Công an Long An nhanh chóng phối hợp với lực lượng chức năng 2 tỉnh Đồng Tháp, An Giang chốt chặn nhiều nơi, truy bắt nghi phạm. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, Trí bị bắt tại TP.Long Xuyên (An Giang), cách hiện trường gây án gần 100 km. Tang vật thu giữ bên trong cốp xe gồm 8 vòng kim loại vàng bản dẹp, 2 vòng kim loại vàng bản tròn, 3 sợi dây chuyền vàng, cùng một số tài sản có giá trị khác.

Vụ đâm chủ quán cà phê để cướp tài sản đang được Công an Công an H.Tân Thạnh điều tra, làm rõ.