Tuyên án vụ đánh hội đồng khiến nam sinh lớp 11 ở Long An tử vong

Ngày 24.1, sau nhiều ngày nghị án vụ đánh hội đồng khiến nam sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Văn Rành tử vong, TAND tỉnh Long An tuyên án 9 bị cáo phạm tội giết người, gồm: Nguyễn Trần Trung Kiên (17 tuổi), Nguyễn Hải Đăng (17 tuổi), Võ Nguyễn Hoàng Long (20 tuổi), Tạ Hoàng Phúc (18 tuổi), Lê Trần Duy Khang (17 tuổi), Trần Lê Khoa (20 tuổi), Nguyễn Trường Thành (20 tuổi), Lê Hoàng Anh (20 tuổi, cùng ngụ TP.Tân An, Long An) và Nguyễn Hoàng Tiến (19 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Long An).

Quang cảnh phiên tòa sơ thẩm BẮC BÌNH

HĐXX TAND tỉnh Long An nhận định, trong vụ án này, Kiên là chủ mưu, các bị cáo còn lại có vai trò giúp sức. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng người khác. Thời điểm phạm tội, các bị cáo đã đủ nhận thức, năng lực chịu trách nhiệm hình sự.



Tuyên án vụ ‘đánh hội đồng’ khiến nam sinh lớp 11 tử vong

Qua đó, HĐXX tuyên phạt Kiên 8 năm tù, Tiến 7 năm tù, Phúc 7 năm tù, Long và Thành cùng mức án 5 năm tù, Đăng 4 năm tù, Duy Khang 4 năm tù, Khoa 4 năm tù, Hoàng Anh 2 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An, giữa D.H.T (học sinh lớp 10) và N.B.K (học sinh lớp 11, cùng Trường THPT Nguyễn Văn Rành - xã Bình Tâm, TP.Tân An, Long An) có mâu thuẫn với nhau. Vì muốn bênh vực D.H.T nên Kiên (đã nghỉ học) nhờ chị Nguyễn Ngọc Huyền Trâm (ngụ TP.Tân An) kết nối thông qua mạng xã hội để Kiên nói chuyện với N.B.K.

Trong lúc nói chuyện, Kiên và K. hẹn nhau đánh tay đôi lúc 16 giờ ngày 17.10.2022 tại cổng sau Bệnh viện sản nhi Long An (thuộc P.7, TP.Tân An). Sau đó, Kiên rủ Khoa, Thành, Long, Duy Khang, Phúc, Đăng, Tiến và Tuấn cùng đi đánh K. và tất cả đồng ý.

Khi gặp K., Kiên không đánh tay đôi như đã hẹn mà cùng Khoa, Thành, Long, Duy Khang, Phúc, Đăng, Tiến dùng nón bảo hiểm, tay, chân đánh, đạp vào người K. khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Ngoài ra, Khoa và Tuấn còn vây đánh T. (bạn đi chung với K.) vào vùng lưng, cổ nhưng không gây thương tích.

Ngày 19.10.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An tỉnh Long An khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đến tháng 2.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An quyết định thay đổi tội danh bị khởi tố từ "cố ý gây thương tích" dẫn đến chết người thành tội "giết người".

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Bá Lộc, cha của nam sinh bị đánh hội đồng dẫn đến tử vong nói rằng bản án như vậy là quá nhẹ đối với các bị cáo. Ngoài ra, ông Lộc khẳng định việc ông nhận 300 triệu đồng làm chi phí mai táng cho con trai vì ông không biết việc ông nhận tiền lại là tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Do đó, ông Lộc nói sẽ kháng cáo.