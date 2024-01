Long An: Bị đâm chết khi can ngăn vợ chồng hàng xóm cãi nhau

Ngày 23.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, cho biết cơ quan này đang điều tra vụ giết người tại một phòng trọ ở TT.Bến Lức, H.Bến Lức, tỉnh Long An. Vụ án xảy ra vào tối ngày 20.1.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ giết người CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, L.V.P (26 tuổi, quê ở tỉnh An Giang) thuê phòng trọ tại TT.Bến Lức. Vào khoảng 21 giờ ngày 20.1, L.V.P đi nhậu về nhà trọ thì xảy ra cự cãi với vợ là Đ.T.K.T (21 tuổi).

Lúc này, L.H.Ph (33 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Tháp) đang ở phòng trọ kế bên đi ra nói chuyện với P. thì giữa 2 người lại xảy ra cự cãi. Sau đó, L.V.P đi vào trong phòng lấy 1 con dao đâm vào ngực trái của L.H.Ph.

Bị tấn công, L.H.Ph bước về phòng trọ của mình thì tiếp tục bị L.V.P rượt theo dùng dao đâm vào phía sau lưng. Hậu quả vụ việc khiến L.H.Ph tử vong tại chỗ.

L.V.P bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó đến Công an xã Mỹ Yên (H.Bến Lức) đầu thú.