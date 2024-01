Chưa kịp xóa án tích giết người, bị khởi tố vì gây thương tích cho cha ruột

Ngày 11.1, Công an TX.Hương Trà cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoài Châu (47 tuổi, trú TX.Hương Trà) về hành vi cố ý gây thương tích. Châu là bị can trong vụ án dùng dao tấn công cha ruột.



Nguyễn Hoài Châu tại cơ quan công an TRẦN HỒNG

Trước đó, ngày 13.12.2023, sau khi đi nhậu về, Châu qua nhà cha ruột ở tổ 4, P.Tứ Hạ để tìm vợ con. Lúc này, Châu và cha xảy ra mâu thuẫn. Sau một hồi cự cãi, được mọi người khuyên can nên Châu bỏ đi.

Đến chiều cùng ngày, khi thấy cha đang ngồi trước sân nhà, Châu cầm dao xông đến cứa nhiều nhát vào cổ, bàn tay khiến cha ruột thương tích nặng. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân có tỷ lệ thương tật 12%.

Công an TX.Hương Trà cho biết, Nguyễn Hoài Châu vừa mới ra tù về tội giết người, chưa được xóa án tích, nay lại bị khởi tổ, bắt giam về hành vi cố ý gây thương tích cho chính cha ruột.