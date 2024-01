Long An: 2 xe tải cháy rụi trong căn nhà vắng người

Ngày 22.1, tin từ Công an TP.Tân An (Long An) cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ cháy 2 xe tải, xảy ra trên địa bàn P.Khánh Hậu, TP.Tân An.

2 xe tải trơ khung sau vụ cháy BẮC BÌNH

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, 2 xe tải đậu trong ngôi nhà trên đường Lương Văn Cấn (P.Khánh Hậu) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra cháy, trong khuôn viên nhà có 3 xe tải và 1 ô tô con, nhưng không có người trông giữ.

Người dân xung quanh gọi điện thoại báo cơ quan chức năng và phá hàng rào vào bên trong dập lửa, đưa được ô tô con và 1 xe tải ra ngoài.

Vụ cháy gây ra nhiều tiếng nổ lớn, khói bốc cao. Hai chiếc xe tải BS 62C-058.15 và 62C-011.01 cháy rụi hoàn toàn.

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh Long An nhanh chóng điều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Sau khoảng 20 phút chữa cháy, đám cháy được dập tắt.

Vụ cháy xe tải đang được Công an TP.Tân điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.