Xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan, ít nhất 2 người tử vong

Sáng 23.1, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 23.1, xe khách giường nằm (loại 40 chỗ) BS 47D - 01067 do tài xế tên Tùng (36 tuổi, trú xã EaTir, H.EaH' Leo, tỉnh Đắk Lắk) chạy trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan theo hướng nam - bắc. Khi đến gần Km36+314 thì xe khách bất ngờ lao ra khỏi làn đường, băng qua vạt đất trống. Xe khách tiếp tục đâm vào phần ta luy và rơi xuống vực cạnh một con suối.

Hiện trường xe khách rơi xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan khiến nhiều người thương vong Đ.X

Hậu quả vụ tai nạn khiến ít nhất 2 người tử vong, một người mất tích và 20 người bị thương.

Nhận tin báo, Công an H.Hòa Vang, Phòng CSGT, Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an TP.Đà Nẵng), Công an H.Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện để cứu nạn.

Xe khách đâm vào phần ta luy rồi rơi xuống vực cạnh một con suối Đ.X

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Đà Nẵng nỗ lực đưa người bị nạn ra ngoài Đ.X

Lãnh đạo Trạm CSGT Cửa ô Hòa Nhơn (Phòng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng) cho biết thời điểm xảy ra tai nạn trên tuyến đường có mưa to, gió lớn. "Chúng tôi đang phối hợp tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích; đồng thời huy động xe cẩu đến để kéo phương tiện từ dưới vực sâu, khám nghiệm nguyên nhân cụ thể vụ tai nạn", đại diện Trạm CSGT Cửa ô Hòa Nhơn thông tin.

Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về vụ tai nạn xe khách lao xuống vực.