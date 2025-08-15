Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Blog phóng viên

Tự hại chính mình

Huy Đạt
Huy Đạt
15/08/2025 05:52 GMT+7

Không phải ngẫu nhiên mà TP.Đà Nẵng được du khách trong và ngoài nước yêu mến, chọn làm điểm đến yêu thích nhờ không khí trong lành, phong cảnh đẹp, con người thân thiện và môi trường du lịch an toàn.

Thế nhưng, những vụ việc tiêu cực gần đây đang âm thầm, có nguy cơ làm xói mòn thương hiệu "thành phố (TP) du lịch thân thiện" mà Đà Nẵng dày công xây dựng.

Một trong những vụ việc gây bức xúc là câu chuyện nhóm 6 du khách Lào phải trả đến 760.000 đồng cho vài món ăn vặt tại một quán vỉa hè trên đường Dương Đình Nghệ (P.An Hải). Dù sau đó du khách được trả lại 200.000 đồng nhờ sự can thiệp của hướng dẫn viên, mức giá 560.000 đồng cho vài xiên bạch tuộc, đậu bắp, chân gà, lạp xưởng vẫn là điều không thể chấp nhận. Đáng nói hơn, giao dịch không minh bạch này sau đó đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, trở thành điểm trừ cho hình ảnh du lịch Đà Nẵng.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc, xử phạt người bán vì hành vi không niêm yết giá với mức phạt hành chính chỉ 750.000 đồng. Động thái này cho thấy quyết tâm xử lý từ chính quyền. Thế nhưng gần đây, du khách liên tục phản ánh việc chèo kéo khách ở khu vực ven biển. Và một lần nữa, mạng xã hội lại dậy sóng.

Những hình ảnh xấu xí này xảy ra giữa lúc ngành du lịch TP.Đà Nẵng đang khởi sắc mạnh mẽ. Trong thời gian diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế 2025, tổng lượng khách đến TP ước đạt gần 1,88 triệu lượt, tăng 26% so với năm trước. Đây là kết quả từ hàng loạt sự kiện quy mô lớn, sự đầu tư không ngừng của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp du lịch.

Đối với TP du lịch như Đà Nẵng, mỗi người dân đang nỗ lực làm một "đại sứ hình ảnh" thì nay chỉ vì lợi ích trước mắt, một số người đã có nguy cơ làm xấu bộ mặt TP ven biển. Đối tượng phải gánh chịu hậu quả sau những hành động thiếu suy nghĩ, ảnh hưởng đến thương hiệu du lịch không ai khác chính là người dân Đà Nẵng.

Không thể nói giữ gìn thương hiệu "TP du lịch thân thiện" là nhiệm vụ của chính quyền địa phương. Đó còn là trách nhiệm chung của cộng đồng. Mỗi nụ cười thân thiện, mỗi hành xử văn minh, mỗi món hàng được niêm yết giá rõ ràng… đều góp phần làm nên hình ảnh đẹp cho Đà Nẵng.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
