Thời sự

Đà Nẵng: Khu 'đất vàng' 16 Bạch Đằng có giá hơn 359 tỉ đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
14/08/2025 10:22 GMT+7

UBND TP.Đà Nẵng vừa công nhận kết quả đấu giá khu 'đất vàng' ở số 16 Bạch Đằng với giá trúng hơn 359 tỉ đồng, cao hơn gần 49 tỉ đồng so với giá khởi điểm.

Ngày 14.8, UBND TP.Đà Nẵng công bố thông tin ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND TP đã ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất 16 Bạch Đằng (P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). 

Theo đó, Công ty CP dịch vụ Phúc Tín đấu trúng với mức giá hơn 200 triệu đồng/m², tổng cộng hơn 359 tỉ đồng. Mức giá này cao hơn giá khởi điểm gần 49 tỉ đồng (giá khởi điểm là hơn 310 tỉ đồng, tương đương 173,2 triệu đồng/m²).

Đà Nẵng: Đấu giá khu đất 'vàng' 16 Bạch Đằng hơn 359 tỉ đồng- Ảnh 1.

Khu đất số 16 Bạch Đằng có diện tích 1.795 m², nằm ở khu vực đắc địa của TP.Đà Nẵng

ẢNH: H.Đ

Trước đó, hồi tháng 2.2025, khu đất này có giá khởi điểm 59,2 triệu đồng/m² (hơn 106,3 tỉ đồng) và được điều chỉnh tăng mạnh sau 3 tháng. 

Khu đất có diện tích 1.795 m², thuộc loại đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng 50 năm, chức năng xây dựng gồm văn phòng, khách sạn cao cấp, căn hộ du lịch và các dịch vụ du lịch khác. 

Nằm ở vị trí đắc địa bậc nhất TP.Đà Nẵng, khu đất sở hữu 2 mặt tiền đường Bạch Đằng và Trần Phú, ngay bên bờ tây sông Hàn và kết nối trực tiếp các trục giao thông, dịch vụ, du lịch trọng điểm. 

Theo phương án đấu giá, TP.Đà Nẵng khuyến khích nhà đầu tư tăng khoảng lùi xây dựng so với quy định, tạo không gian thông thoáng, tăng mảng xanh và bổ sung chỗ đậu xe.

