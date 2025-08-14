Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đà Nẵng xác minh khí thải 'lạ' bao trùm khu dân cư, gây bức xúc

Huy Đạt
Huy Đạt
14/08/2025 17:52 GMT+7

Người dân P.Hải Vân (TP.Đà Nẵng) phản ánh khí thải màu trắng, có mùi hắc từ Khu công nghiệp Liên Chiểu bao trùm khu dân cư, ảnh hưởng đến sức khỏe... Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác định nguồn phát.

Ngày 14.8, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng (BQL) công bố kết quả xác minh vụ khí thải xả vào khu dân cư quanh Khu công nghiệp (KCN) Liên Chiểu (P.Hải Vân, TP.Đà Nẵng) mà người dân nhiều lần phản ánh.

Trước đó, người dân cho biết, một số nhà máy tại đường số 3, số 5 KCN Liên Chiểu thường xuyên xả khí thải, tạo làn khí đặc, nặng, mùi hắc khó chịu bao trùm khu vực. Lo ngại ảnh hưởng sức khỏe, người dân đề nghị cơ quan chức năng làm rõ khối lượng và thành phần khí thải.

- Ảnh 1.

Khói trắng đặc quánh, có mùi hắc... bao trùm khu dân cư

ẢNH: Đ.X

“Ngày nào cũng thấy làn khói trắng đặc quánh, mùi hắc bay vào nhà, đóng kín cửa vẫn khó chịu, tôi lo lắng ảnh hưởng sức khỏe cả gia đình”, bà H., sống ở khu vực P.Hải Vân bức xúc.

- Ảnh 2.

Thời gian qua, một số nhà máy tại đường số 3, số 5 KCN Liên Chiểu thường xuyên xả khí thải, gây ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người dân

ẢNH: Đ.X

Sau tiếp nhận thông tin, BQL phối hợp Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (chủ đầu tư hạ tầng KCN Liên Chiểu) kiểm tra, xác định nguồn phát sinh từ nhà máy sản xuất hơi sạch của Công ty TNHH Global Clean Energy (GCE) tại đường số 3 và số 7. 

Theo GCE, khí thải trắng là “hơi nước ngưng tụ”, xuất hiện nhiều vào buổi sáng khi độ ẩm cao, nhiệt độ thấp, khiến hơi nước sau xử lý ngưng tụ thành sương mù bay ngang, thấp qua khu dân cư.

- Ảnh 3.

Làn khói càng dày đặc vào sáng sớm hoặc ban đêm

ẢNH: Đ.X

Dù ống khói cao 22 m (đạt tiêu chuẩn tối thiểu) nhưng trong điều kiện gió nhẹ và ẩm cao, lượng hơi khó thoát lên cao, gây hiện tượng khí “rà rà” như người dân phản ánh.

Doanh nghiệp cam kết nâng chiều cao ống khói thêm 6 m, kiểm tra điều chỉnh lưu lượng nước phun dập bụi để giảm hơi dư, lắp cảm biến độ ẩm, nhiệt độ và gió để vận hành phù hợp, đồng thời định kỳ 3 tháng đo nồng độ bụi, SO₂, NOx, CO và báo cáo cơ quan chức năng.

- Ảnh 4.

Hệ thống xử lý khí thải do Công ty GCE cung cấp trong giải trình

ẢNH: Đ.X

Ông Thái Ngọc Trung, Phó trưởng ban BQL, cho biết sẽ tiếp tục phối hợp giám sát hoạt động xả thải, lấy mẫu phân tích, xử lý nghiêm nếu kết quả vượt giới hạn cho phép. Doanh nghiệp cũng kiến nghị cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, lấy mẫu định kỳ để đảm bảo khách quan, minh bạch.

Khám phá thêm chủ đề

Khí thải Đà Nẵng Khu công nghiệp liên chiểu
