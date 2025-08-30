Tin chuyện 'nải chuối bằng vàng', một phụ nữ bị lừa 870 triệu đồng

Ngày 30.8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Thủy (67 tuổi, ở P.Quảng Phú) và Nguyễn Thị Bích Liên (40 tuổi, ở xã Chiên Đàn, cùng TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 2.2024 đến tháng 1.2025, Thủy và Liên đã cấu kết lừa đảo bà N.T.T/ (57 tuổi, ở P.Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng). Thủy bịa đặt câu chuyện từng mua một "nải chuối bằng vàng”, bị Công an tỉnh Quảng Nam thu giữ nải chuối và đang chờ được bồi thường số tiền lớn.

Để tạo lòng tin, Thủy nói cần nộp “thuế, phí bảo quản” trước khi giải ngân. Liên đóng vai “người đi nộp tiền tại ngân hàng”, còn Thủy cố tình để bà T. nghe các cuộc gọi giả vờ giao dịch. Tin tưởng, bà T. nhiều lần đưa tiền hoặc chuyển khoản.

Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Liên (ngoài cùng, bên phải) và Thủy ẢNH: Đ.X

Thủy và Liên đã chiếm đoạt của bà T. tổng cộng 870 triệu đồng, trong đó Thủy giữ 800 triệu tiêu xài, Liên hưởng 70 triệu đồng về khoản gọi là "phí đi lại". Đến nay, cả hai mới khắc phục được 250 triệu đồng.