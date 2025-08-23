Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Phá án ‘thần tốc’ 6 tiếng, công an Đà Nẵng nhận lá thư tay cảm ơn đặc biệt

Huy Đạt
Huy Đạt
23/08/2025 19:17 GMT+7

Một lá thư tay được gửi đến Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Đà Nẵng đúng ngày truyền thống lực lượng. Đằng sau bức thư ấy là câu chuyện phá án 'thần tốc' trong 6 tiếng.

Phá án 'thần tốc'

Ngày 23.8, đúng dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống lực lượng Kỹ thuật hình sự, Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.Đà Nẵng nhận được một lá thư cảm ơn viết tay đặc biệt từ chị Lê Thị Thùy Trâm (trú đường Lê Quang Đạo, P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Trong thư, chị Trâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sau khi tập thể Phòng Kỹ thuật hình sự, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác, đã giúp chị tìm lại toàn bộ số tài sản trị giá khoảng 600 triệu đồng bị mất trộm chỉ trong vòng 6 tiếng đồng hồ.

Phá án ‘thần tốc’ 6 tiếng, công an Đà Nẵng nhận lá thư tay cảm ơn đặc biệt- Ảnh 1.
Phá án ‘thần tốc’ 6 tiếng, công an Đà Nẵng nhận lá thư tay cảm ơn đặc biệt- Ảnh 2.

Lá thư tay đặc biệt người dân gửi đến Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Đà Nẵng

ẢNH: Đ.X

Chị Trâm kể, ngày 16.8, gia đình chị bị kẻ gian đột nhập, lấy đi tiền mặt, vàng và nhiều trang sức có giá trị lớn. Chị Trâm liền đến trình báo công an phường, ngay sau đó các cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.Đà Nẵng lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an P.Ngũ Hành Sơn và Phòng Cảnh sát hình sự triển khai khám nghiệm, thu thập dấu vết, rà soát hệ thống camera, lấy dấu vân tay.

Chỉ sau 6 tiếng đồng hồ, với sự vào cuộc quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm. Đặc biệt, phối hợp với lực lượng an ninh sân bay quốc tế Đà Nẵng, công an đã kịp thời bắt giữ 2 nghi phạm người Trung Quốc khi đang tìm cách trốn chạy ra nước ngoài, đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho bị hại.

Phá án ‘thần tốc’ 6 tiếng, công an Đà Nẵng nhận lá thư tay cảm ơn đặc biệt- Ảnh 3.

2 nghi phạm người Trung Quốc bị bắt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng

ẢNH: Đ.X

Điều khiến cán bộ, chiến sĩ xúc động hơn cả là ngay trong ngày truyền thống của lực lượng, nhận được lá thư cảm ơn viết tay của chị Lê Thị Thùy Trâm.

Trong thư, chị viết: "Thật sự bất ngờ và không tin vào mắt mình khi tài sản đã bị trộm của tôi chỉ trong vòng 6 tiếng đã tìm lại được. Tôi vô cùng biết ơn và ngỡ ngàng trước sự chuyên nghiệp và nhanh chóng của các cán bộ công an".

Phá án ‘thần tốc’ 6 tiếng, công an Đà Nẵng nhận lá thư tay cảm ơn đặc biệt- Ảnh 4.

Toàn bộ tài sản gần 600 triệu được lực lượng công an tìm lại sau 6 tiếng bị trộm

ẢNH: Đ.X

Chị Trâm cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến các cán bộ trực tiếp tham gia phá án, đặc biệt các cán bộ, chiến sĩ: Lê Hoàng Anh, Trần Vương Quốc, Hồ Văn Khước (Đội 1, Phòng Kỹ thuật hình sự), cùng các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự và Công an P.Ngũ Hành Sơn.

Trong thư, chị Trâm thừa nhận sự chủ quan trong quản lý tài sản cá nhân và xem đây là "bài học sâu sắc để luôn cảnh giác, bảo quản tài sản cẩn thận hơn trong tương lai".

