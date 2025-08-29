Món quà bất ngờ của CSGT Trạm Phú Lộc dành cho vợ chồng U80 khốn khó

Chiều nay 29.8, tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi sau giờ làm việc, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Phú Lộc đã đến thăm vợ chồng ông bà Phan Tường (78 tuổi), Trần Thị Hiền (77 tuổi, ở thôn Phú Gia, xã Chân Mây – Lăng Cô, TP.Huế), gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất nhì xã.



Cán bộ, chiến sĩ CSGT Trạm CSGT Phú Lộc trên đường đến thăm gia đình ông Tường ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Câu chuyện đời của vợ chồng ông Tường, bà Hiền khiến ai nghe thấy cũng không khỏi xót xa. Họ sinh được 4 người con, nhưng 2 người con giữa là bà Phan Thị Lành (48 tuổi) và anh Phan Văn Toản (38 tuổi) đều mắc bệnh tâm thần.

Anh Toản bị bệnh từ nhỏ, còn bà Lành sau cuộc hôn nhân tan vỡ cũng phát bệnh, sống thui thủi trong góc nhà.

Người con trai cả của ông bà cũng không mấy khá giả, phụ thuộc vào nghề làm thuê, làm mướn và khoản tiền trợ cấp ít ỏi.

Gánh nặng dồn lên đôi vai gầy của ông bà và người con trai út đang làm công nhân. Thương con, hai ông bà dù đã ở tuổi gần đất xa trời vẫn không một ngày ngơi nghỉ. Hằng ngày, bà Hiền với chiếc xe đạp cũ rong ruổi khắp các ngõ xóm để nhặt ve chai, còn ông Tường dù lưng còng vẫn lụm khụm lo cơm nước chăm sóc 2 người con bệnh tật.

Hằng ngày, vợ chồng ông Tường thay phiên chăm sóc 2 người con bị bệnh tâm thần. Căn phòng phía sau là nơi người con trai đang ở ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Là đơn vị thường xuyên tuần tra, làm nhiệm vụ trên tuyến QL1 và các tuyến đường khu vực phía nam TP.Huế, trong đó có xã Chân Mây – Lăng Cô, các cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Phú Lộc đã sớm biết đến hoàn cảnh đáng thương của gia đình ông Tường.

Hình ảnh vợ chồng già nua, yếu ớt ngày ngày vật lộn với gánh nặng mưu sinh và chăm sóc con cái đã thôi thúc họ phải làm một điều gì đó ý nghĩa.

Cán bộ, chiến sĩ CSGT động viên vợ chồng ông Tường ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dịp này, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Phú Lộc trao tặng vợ chồng ông Tường 20 triệu đồng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các cán bộ, chiến sĩ đã cùng nhau quyên góp, san sẻ bằng tiền lương và kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. Họ gom góp được 20 triệu đồng, để chiều nay 29.8 sau khi tan ca trực tranh thủ tìm đến với đình ông Tường.

Bà Hiền không cầm được nước mắt khi nhận khoản tiền lớn so với hoàn cảnh thực tế của mình. Nỗi khó nhọc bao lâu nay dường như được xoa dịu phần nào, khi được tiếp sức bởi các cán bộ, chiến sĩ CSGT.

Bà Hiền xúc động khi nhận quà của các cán bộ, chiến sĩ CSGT ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Số tiền này quá lớn với vợ chồng tôi. Tôi không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn đến các anh, các chú CSGT tốt bụng", bà Hiền nghẹn giọng.

Vợ chồng ông Tường cảm ơn trước khi chia tay các cán bộ, chiến sĩ CSGT Trạm Phú Lộc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trời sập tối, có những cái nắm tay đầy quyến luyến trước khi các cán bộ, chiến sĩ CSGT Trạm Phú Lộc trở lại đơn vị để làm việc. Dưới ánh điện leo lét, căn nhà cũ bỗng trở nên ấm áp khi vợ chồng ông Tường và những người con bất hạnh cảm nhận trọn vẹn hơi ấm tình người.

Còn với những cán bộ, chiến sĩ CSGT, hoạt động này như "thay lời muốn nói" về nghĩa cử với đồng bào, càng thêm ý nghĩa trong những ngày lễ lớn của đất nước và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025).



