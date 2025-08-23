Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Cháy rụi nhà 2 mẹ con có hoàn cảnh khó khăn ở phường Hòa Hưng

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
23/08/2025 18:15 GMT+7

Chiều 23.8, xảy ra vụ cháy lớn thiêu rụi nhà dân ở phường Hòa Hưng (quận 10 cũ), TP.HCM may mắn 2 mẹ con thoát nạn. Cơ quan chức năng đang hỗ trợ, ổn định an sinh cho gia đình nạn nhân.

Chiều 23.8, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Hòa Hưng làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân ở quận 10 cũ.

TP.HCM: Cháy rụi nhà dân ở phường Hòa Hưng, 2 mẹ con thoát nạn - Ảnh 1.

2 mẹ con thoát nạn trong vụ cháy nhà

ẢNH: CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 20 cùng ngày, người dân sống trong hẻm đường Hòa Hưng nghe mùi khét, chạy ra kiểm tra thì phát hiện căn nhà ở góc hẻm đang cháy lớn. Người dân hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa lan nhanh, khói đen bốc cao.

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong căn nhà có 2 mẹ con, trong đó có đứa trẻ 9 tuổi và người mẹ T.T.N.H (44 tuổi, chủ căn nhà).

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 10 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ phối hợp các đơn vị liên quan có mặt, nhanh chóng dập tắt đám cháy. 2 mẹ con cũng được cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ thoát nạn an toàn.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, cơ quan chức năng phường Hòa Hưng cho biết, vụ cháy thiêu rụi căn nhà trong hẻm đường Hòa Hưng, nhiều tài sản bị thiêu rụi chưa ước tính thành tiền, không có thương vong về người.

Theo báo cáo nhanh từ địa phương, Công an phường Hòa Hưng nhận tin báo vụ cháy tại căn nhà ở địa chỉ 159/21 đường Hòa Hưng lúc 14 giờ 25 phút.

Do đám cháy xảy ra ở vị trí hẻm nhỏ và đám cháy lớn nên lực lượng tại chỗ chỉ hỗ trợ chốt chặn, phân luồng nhằm hỗ trợ công tác chữa cháy. Đến khoảng 14 giờ 50 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Căn nhà bị cháy có kết cấu 1 trệt và 1 gác gỗ, diện tích khoảng 16 m2 (chưa tính gác). Gia cảnh 2 mẹ con khó khăn.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. UBND phường phối hợp Ủy ban MTTQ phường Hòa Hưng hỗ trợ đột xuất cho gia đình 10 triệu đồng và tiếp tục vận động, hỗ trợ, ổn định an sinh cho gia đình bà H.

TP.HCM: Cháy rụi nhà dân ở phường Hòa Hưng, 2 mẹ con thoát nạn - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy nhà ở phường Hòa Hưng

ẢNH: CTV

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.


