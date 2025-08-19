Bạn đồng hành đặc biệt của 2 mẹ con cô giáo

Trên hành trình đi qua 19 tỉnh thành (theo địa giới hành chính cũ), cậu bé Hà Khoa (12 tuổi) được mẹ là cô giáo ghi lại những hình ảnh, video clip rất sinh động. Khoa có dáng người khỏe khoắn, lúc thì đạp xe trên đường, vượt nắng gió, lúc thì tắm biển, trèo cây…, thỏa thích trải nghiệm một mùa hè "nói không với học thêm".

Nhưng mãi đến khi trở về, chị Hà Phương mới chia sẻ với Thanh Niên rằng chuyến đi còn có một người đồng hành đặc biệt. Đó là cậu học trò 13 tuổi, mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ mà chị đã đồng hành 9 năm qua. Trong chuyến đi, vì muốn giữ sự riêng tư cho học trò, chị Phương không chia sẻ hình ảnh cậu bé lên mạng xã hội.

Chị Hà Phương và con trai Ảnh: NVCC

Lời tâm tình với phụ huynh

Chị Phạm Hằng, chủ homestay ở xã Cát Tiến, Gia Lai (trước đây là tỉnh Bình Định) vì cảm phục hành trình của 2 mẹ con cô giáo Hà Phương và cậu học trò nên đã động viên chị Phương chia sẻ về cậu bé. "Trên cả tình cô trò, tôi cảm thấy Phương đối xử và chăm sóc cậu bé như một người mẹ. Cả con trai của Phương cũng vậy, chăm chút cho người anh đặc biệt rất nhiều. Vì thế, tôi khuyên Phương nên kể về cậu bé", chị Hằng nói.

Là giáo viên với hơn 10 năm kinh nghiệm dạy những đứa trẻ đặc biệt, chị Phương tâm tình: "Tôi mong qua câu chuyện, phụ huynh và cộng đồng có thể thay đổi quan niệm trong việc dạy trẻ đặc biệt. Các em cần ra ngoài, cần môi trường xung quanh thay vì chỉ ở nhà và đến lớp".

Chị Phương có sở thích và kinh nghiệm tham gia nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm như đạp xe, leo núi... Khi các con đủ lớn, chị muốn con cũng được có nhiều trải nghiệm giống mình. Vì vậy, hè này, chị dẫn con trai khám phá những vùng miền đất nước. Vốn thích miền Tây và cung đường dọc biển miền Trung nên chị quyết định bay từ Hà Nội vào Cần Thơ rồi di chuyển ra TP.Huế, kết thúc hành trình ở đây sau 54 ngày.

Hà Khoa (phải) và người anh đồng hành đặc biệt cùng trải nghiệm câu mực Ảnh: NVCC

Hai mẹ con chọn xe đạp trợ lực để chuyến đi đỡ vất vả hơn. Khoa là người chở hành lý, còn chị Phương đèo cậu học trò. Mỗi ngày, mọi người đạp xe khoảng 50 - 60 km. Đến địa điểm nào thấy yêu thích thì ở lại vài ngày để vui chơi, khám phá, lấy lại năng lượng tiếp tục hành trình.

Chị luôn động viên, nhắc nhở và theo sát để con di chuyển an toàn trên đường đi. Lúc qua đoạn đèo ở tỉnh Khánh Hòa (địa phận tỉnh Ninh Thuận đến tỉnh Khánh Hòa cũ), Hà Khoa vô cùng thích thú. "Con thấy như mình đang đi trên cung đường của tàu lượn siêu tốc. Trông hơi nguy hiểm nhưng khung cảnh rất đẹp", cậu bé kể.

Trăn trở giúp trẻ tự kỷ

Chuyến đi là hành trình bên nhau trọn vẹn của mẹ và con, của cô và trò. Trong suốt hành trình, Hà Khoa luôn tự giặt quần áo, quan tâm, bóp chân cho mẹ đỡ mỏi hoặc sấy tóc cho mẹ. Khi thấy trời nắng quá hoặc chuẩn bị mưa, thì cậu bé chủ động hỏi: "Mẹ ơi có cần chuẩn bị gì không, cần nghỉ chân không?"…

Khoảnh khắc chuyến đi của 2 mẹ con chị Phương và tình cảm cô trò được chị Phạm Hằng chụp lại với lòng cảm phục Ảnh: NVCC

Còn cậu học trò đặc biệt của chị Hà Phương vốn chậm phát triển về ngôn ngữ và kỹ năng, nay cũng đã tiến bộ hơn. Trên đường đi thấy cây dừa, chị Phương dạy cậu bé về loài cây này. "Dạy cho đến khi nào em ấy nhớ cây dừa, biết chỉ và gọi tên thì tôi lại chuyển sang dạy về thứ khác trên đường đi", chị Phương kể.

Chuyến đi đã giúp chị có thêm kinh nghiệm trong việc đưa trẻ tự kỷ ra ngoài hòa nhập với cộng đồng, trải nghiệm cùng thiên nhiên. Đó là động lực để sắp tới chị Phương xây dựng thêm các giáo án, chương trình đồng hành cùng trẻ tự kỷ bằng những buổi dạo chơi ngoài trời.

"Khi đến làng Gò Cỏ ở tỉnh Quảng Ngãi, tôi thấy những bạn câm điếc làm việc, khởi nghiệp và lại nghĩ về những em tự kỷ học trò của tôi còn loay hoay hòa nhập. Trở về, tôi có thêm trăn trở về việc hướng nghiệp cho các em", chị Phương tâm sự.