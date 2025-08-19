Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xe đầu kéo cháy dữ dội ở hầm chui TP.HCM

Trần Duy Khánh
19/08/2025 08:56 GMT+7

Chiếc xe đầu kéo đang chạy qua hầm chui (thuộc phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Sáng 19.8, Công an phường Linh Xuân phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại vụ cháy xe đầu kéo khi xe chạy qua hầm chui quốc lộ 1, thành phố Thủ Đức cũ.

Xe đầu kéo cháy dữ dội ở hầm chui TP.HCM - Ảnh 1.

ẢNH: TÀI XỀ GHI LẠI

Khoảng 0 giờ cùng ngày, nam tài xế chạy xe đầu kéo kéo theo rơ moóc mang biển số TP.HCM trên quốc lộ 1, hướng cầu Đồng Nai đi trung tâm TP.HCM. Lúc xe qua hầm chui nút giao Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Linh Xuân) thì bất ngờ ngọn lửa bốc lên từ vị trí đầu kéo.

Nam tài xế kịp thời mở cửa thoát ra ngoài, hô hoán mọi người hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, bao trùm cả xe.

Nhận tin báo, các đơn vị chức năng đến bảo vệ hiện trường, phong tỏa khu vực hầm. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp điều nhiều xe chuyên dụng cùng các chiến sĩ đến hiện trường, dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn xe đầu kéo, thiệt hại đang được thống kê.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

Cháy xe container qua hầm chui vòng xoay Mỹ Thủy ở Thủ Đức

Cháy xe container qua hầm chui vòng xoay Mỹ Thủy ở Thủ Đức

Lực lượng chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xe container ở hầm chui vòng xoay Mỹ Thủy (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Khám phá thêm chủ đề

cháy xe đầu kéo Hầm chui TP.HCM
