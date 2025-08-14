Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tai nạn trên đèo Mang Yang: Hai xe lật, xe đầu kéo bốc cháy dữ dội

Đức Nhật
14/08/2025 17:48 GMT+7

Vụ tai nạn trên đèo Mang Yang (Gia Lai) chiều 14.8 khiến hai xe lật nghiêng, hàng hóa đổ tràn ra đường, trong đó một xe đầu kéo bốc cháy dữ dội.

Chiều 14.8, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết trên đèo Mang Yang vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai ô tô, khiến cả hai bị lật, trong đó một xe đầu kéo bốc cháy.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Mang Yang

ẢNH: TRIỆU THANH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Vũ Hoài Thương (32 tuổi, ở TP.Cần Thơ) điều khiển xe đầu kéo BS 15H-062.08, kéo theo sơ mi rơ moóc chở sầu riêng, lưu thông trên QL19 hướng từ xã Hra đi xã Đak Pơ (Gia Lai).

Khi đến Km110+400, đoạn qua đèo Mang Yang thuộc xã Đak Pơ, xe đầu kéo bất ngờ va chạm với xe tải BS 81C-284.36 (chưa rõ tài xế) chở mì, chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe lật nghiêng về một bên, hàng hóa vương vãi khắp mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ. Phần đầu xe đầu kéo bốc cháy dữ dội, cột khói bốc cao.

- Ảnh 2.

Phần đầu xe đầu kéo bị thiêu rụi

ẢNH: TRIỆU THANH

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp cùng các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên đèo Mang Yang.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực An Khê đã điều động xe cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, khống chế hoàn toàn vào khoảng 15 giờ 55 phút cùng ngày.

- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đang thu dọn hiện trường để sớm thông xe trên QL19

ẢNH: TRIỆU THANH

Hiện cơ quan chức năng đang triển khai cứu hộ phương tiện, thu dọn hàng hóa và dọn sạch mặt đường để thông xe trở lại. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

