Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Truy tố người lái xe bỏ chạy khiến CSGT TP.HCM bám vào yên xe

Phan Thương
Phan Thương
14/08/2025 11:53 GMT+7

Bị cáo Dương Trí Tài không chấp hành hiệu lệnh của CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, buộc CSGT bám vào yên xe của Tài để khống chế người này.

Viện KSND khu vực 10 (TP.HCM) đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Dương Trí Tài (26 tuổi, ở H.Bình Chánh cũ) về tội chống người thi hành công vụ. Bị cáo này không chấp hành hiệu lệnh của CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, buộc CSGT bám vào yên xe của Tài để khống chế người này.

Truy tố người lái xe bỏ chạy khiến CSGT TP.HCM bám vào yên xe- Ảnh 1.

Đoạn clip ghi lại vụ CSGT TP.HCM bị người đi xe máy kéo lê

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Trước đó, ngày 22.5, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an TP.HCM bố trí tổ công tác gồm 3 CSGT thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Lê Khả Phiêu thuộc xã Tân Kiên, H.Bình Chánh cũ.

Đến khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, khi đang thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện Tài chạy xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, có biểu hiện nghi vấn nên một cán bộ trong tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu Tài đưa xe vào chốt để kiểm tra.

Khi gần vào đến lề đường, Tài tăng ga bỏ chạy về hướng vòng xoay An Lạc. Lúc này, dù CSGT đã giữ lại nhưng Tài tiếp tục không chấp hành, tăng ga bỏ chạy.

Thấy hành vi của Tài có khả năng gây nguy hiểm cho người đi đường nên CSGT đã bám vào yên sau xe và sau khoảng 100 m thì khống chế được Tài.

Tổ công tác đã đưa Tài cùng phương tiện về trụ sở Công an xã Tân Kiên (H.Bình Chánh cũ) để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Tài đã khai nhận hành vi vi phạm, cho biết do không có giấy phép lái xe nên khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra, đã không chấp hành.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 11 giây về một CSGT đang bám vào yên xe máy của một người đi trên đường, chiếc xe lao ra tới sát dải phân cách. Vài giây sau, chiếc xe loạng choạng, nhưng không dừng lại.

CSGT tiếp tục bám vào yên xe, sau đó ngồi lên được yên xe, dùng tay kẹp cổ, yêu cầu người lái xe máy tấp xe vào lề.

Sự việc được một người ngồi sau xe máy khác lưu thông cùng chiều quay lại.

Tin liên quan

Vụ CSGT bám vào yên xe: Bắt giữ tài xế bỏ chạy

Vụ CSGT bám vào yên xe: Bắt giữ tài xế bỏ chạy

CSGT ra hiệu lệnh yêu cầu Tài đưa xe vào chốt để kiểm tra thì người này tăng ga bỏ chạy. Đánh giá hành vi của Tài có khả năng gây nguy hiểm cho người đi đường nên CSGT đã bám vào yên sau xe, sau đó khống chế Tài.

Khám phá thêm chủ đề

CSGT Chống người thi hành công vụ CSGT bám vào yên xe không chấp hành hiệu lệnh Viện KSND khu vực 10 Công an xã Tân Kiên clip lái xe mạng xã hội CSGT TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận