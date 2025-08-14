Truy tố người lái xe bỏ chạy khiến CSGT TP.HCM bám vào yên xe

Viện KSND khu vực 10 (TP.HCM) đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Dương Trí Tài (26 tuổi, ở H.Bình Chánh cũ) về tội chống người thi hành công vụ. Bị cáo này không chấp hành hiệu lệnh của CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, buộc CSGT bám vào yên xe của Tài để khống chế người này.

Đoạn clip ghi lại vụ CSGT TP.HCM bị người đi xe máy kéo lê ẢNH CẮT TỪ CLIP

Trước đó, ngày 22.5, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an TP.HCM bố trí tổ công tác gồm 3 CSGT thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Lê Khả Phiêu thuộc xã Tân Kiên, H.Bình Chánh cũ.

Đến khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, khi đang thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện Tài chạy xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, có biểu hiện nghi vấn nên một cán bộ trong tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu Tài đưa xe vào chốt để kiểm tra.

Khi gần vào đến lề đường, Tài tăng ga bỏ chạy về hướng vòng xoay An Lạc. Lúc này, dù CSGT đã giữ lại nhưng Tài tiếp tục không chấp hành, tăng ga bỏ chạy.

Thấy hành vi của Tài có khả năng gây nguy hiểm cho người đi đường nên CSGT đã bám vào yên sau xe và sau khoảng 100 m thì khống chế được Tài.

Tổ công tác đã đưa Tài cùng phương tiện về trụ sở Công an xã Tân Kiên (H.Bình Chánh cũ) để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Tài đã khai nhận hành vi vi phạm, cho biết do không có giấy phép lái xe nên khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra, đã không chấp hành.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 11 giây về một CSGT đang bám vào yên xe máy của một người đi trên đường, chiếc xe lao ra tới sát dải phân cách. Vài giây sau, chiếc xe loạng choạng, nhưng không dừng lại.

CSGT tiếp tục bám vào yên xe, sau đó ngồi lên được yên xe, dùng tay kẹp cổ, yêu cầu người lái xe máy tấp xe vào lề.

Sự việc được một người ngồi sau xe máy khác lưu thông cùng chiều quay lại.