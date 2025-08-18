Ngày 18.8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 5 người ngang nhiên giăng lưới chặn đường để đánh cầu lông khiến các phương tiện không thể di chuyển qua.

Xác minh clip nhóm người chặn đường giăng lưới đánh cầu lông ở TP.HCM ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường 60 trong khu dân cư Văn Minh (phường Bình Trưng, thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM).

Theo nội dung clip, được ghi lại từ camera hành trình ô tô công nghệ, khi tài xế T.T.T (33 tuổi, ở TP.HCM) chạy xe qua đường số 60 thì bị nhóm người giăng lưới đánh cầu, ngăn cản. Anh T. lên tiếng phản ứng thì một người trong nhóm đã chạy vào nhà lấy dao ra hù dọa. Lo sợ, tài xế rời đi nhưng sau đó bức xúc nên đăng đoạn clip lên mạng xã hội.

Liên quan vụ việc, chiều cùng ngày, Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Bình Trưng xác minh, mời những người liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định.

Trước đó, hồi cuối tháng 3, lực lượng CSGT TP.HCM cũng ra quyết định xử phạt 2 người đàn ông cùng 59 tuổi về hành vi chơi thể thao trái phép trên đường bộ, phạt 225.000 đồng.