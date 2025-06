TP.HCM: Chặn đường, cầm đá đập phá ô tô Mercedes

Ngày 11.6, người dùng mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông chạy xe máy, đậu giữa đường chặn và cầm đá đập phá gây hư hỏng ô tô Mercedes.

Người đàn ông ngồi dựa vào đầu xe, chặn ô tô Mercedes

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại con đường có rất đông phương tiện qua lại. Lúc này, chiếc ô tô màu đen hiệu Mercedes không thể di chuyển do bị chiếc xe máy cản trước đầu xe.

Một người đàn ông đội nón bảo hiểm, đi bộ trong làn ô tô rồi nhặt 1 cục đá ở dải phân cách ném mạnh vào kính chắn gió phía sau ô tô. Người này tiếp tục nhặt viên đá lên đập vào kính chắn gió phía trước ô tô.

Sau đó, người đàn ông ngồi dựa vào đầu xe ô tô cho đến khi lực lượng chức năng xuất hiện, khống chế. Nhiều người đi đường hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra sáng cùng ngày, trên đường Trần Não, đoạn qua địa bàn P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Liên quan vụ việc, khi tiếp nhận thông tin từ người dân sáng 11.6, Công an P.An Khánh nhanh chóng có mặt, khống chế người đàn ông đưa về trụ sở.

Hiện Công an P.An Khánh đang phối hợp Công an TP.HCM lấy lời khai người đàn ông, củng cố chứng cứ để xử lý vụ đập phá ô tô. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận ô tô bị hư hỏng và ảnh hưởng đến an ninh trật tự qua khu vực.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.