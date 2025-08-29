Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan 'tặng quà 100.000 đồng dịp 2.9'

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan đến chính sách tặng quà 100.000 đồng dịp 2.9.

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan chính sách tặng quà 100.000 đồng dịp 2.9 ẢNH MINH HỌA: T.P

Theo đó, hôm qua 28.8, Thủ tướng ban hành công điện về việc tặng quà trị giá 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Đây là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước. Song, các đối tượng xấu cũng sẽ lợi dụng thông tin này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Một số thủ đoạn thường gặp như: gửi tin nhắn, đường link giả mạo "Nhận quà tặng 100.000 đồng", "Điền thông tin để nhận tiền", "Cài đặt VNeID để nhận quà"…

Hoặc giả mạo cán bộ, công an, ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền "xác thực".

Một thủ đoạn khác là lập fanpage, website giả danh cơ quan chức năng để thu thập dữ liệu cá nhân.

Công an khuyến cáo người dân chỉ sử dụng ứng dụng VNeID chính thống khi thực hiện các thủ tục an sinh xã hội.

Người dân cần tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; không truy cập link lạ, không cài app giả mạo VNeID.

Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn khả nghi, người dân hãy kiểm chứng với cơ quan chức năng địa phương.

Nhận quà 100.000 đồng qua VNeID như thế nào?

Văn phòng Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các ngân hàng lớn như Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank và MB Bank để triển khai giải pháp tạo lập tài khoản an sinh xã hội cho người dân thông qua ứng dụng VNeID.

Để đảm bảo tính minh bạch và an toàn, Bộ Công an sẽ tiến hành rà soát tài khoản của người dân trên ứng dụng VNeID, đồng thời liên kết tài khoản ngân hàng với ứng dụng này nhằm phục vụ cho việc chi trả an sinh xã hội một cách hiệu quả nhất.

Việc triển khai tài khoản an sinh xã hội sẽ giúp người dân nhận các khoản trợ cấp và hỗ trợ từ Nhà nước một cách nhanh chóng và minh bạch, đồng thời giảm thiểu các thủ tục hành chính phức tạp.

Để liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, người dùng cần thực hiện các bước như hướng dẫn dưới đây:

- Tải và mở ứng dụng VNeID, sau đó đăng nhập vào tài khoản cá nhân.

- Tại giao diện chính, chọn mục "An sinh xã hội" và sau đó nhấn vào "Tài khoản hưởng an sinh xã hội". Hệ thống sẽ yêu cầu xác thực lại thông tin.

- Chọn ngân hàng trong danh sách các ngân hàng đã được hỗ trợ.

- Nhập số tài khoản ngân hàng, sau đó bấm vào "Đồng ý chia sẻ dữ liệu", chọn "Tiếp tục".

- Sau khi nhận thông báo gửi yêu cầu thành công, người dân cần chờ kết quả xác nhận từ VNeID.

