Thời sự

Công an TP.HCM truy nã chủ tịch Đô Thị Xanh lừa đảo 147 tỉ đồng

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
28/08/2025 20:15 GMT+7

Công an TP.HCM ra lệnh truy nã Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bất động sản Đô Thị Xanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 147 tỉ đồng.

Ngày 28.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định truy nã Bùi Tuấn Hùng (41 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bất động sản Đô Thị Xanh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM truy nã chủ tịch Đô Thị Xanh lừa đảo 147 tỉ đồng- Ảnh 1.

Công an TP.HCM truy nã Bùi Tuấn Hùng lừa đảo hơn 147 tỉ đồng

ẢNH: CACC

Công an TP.HCM xác định Hùng trực tiếp liên hệ với các chủ đất để mua nhiều thửa đất tại xã Tân An Hội và xã Hòa Phú (huyện Củ Chi cũ, TP.HCM).

Hùng biết rõ Công ty bất động sản Đô Thị Xanh chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không được cơ quan chức năng cấp phép tách thửa, thực hiện dự án nhà ở.

Tuy nhiên, Hùng vẫn chỉ đạo cấp dưới hợp tác để phân phối bán nền đất thuộc dự án Green City, dự án Green Town và dự án Đô Thị Xanh cho khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 147 tỉ đồng.

Hiện Công an TP.HCM đã khởi tố 4 người, riêng Bùi Tuấn Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an TP.HCM yêu cầu bị can Bùi Tuấn Hùng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước. 

Người dân biết hoặc phát hiện Bùi Tuấn Hùng có thể báo cho công an gần nhất hoặc liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM). Người dân cũng có thể liên hệ cán bộ thụ lý là đại úy Ngô Văn Hiệp (số điện thoại: 0868177879).

Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng tìm bị hại là các cá nhân, pháp nhân đã ký kết hợp đồng mua đất, chuyển tiền cho các đối tượng, thuộc các dự án dự Green City, Green Town, Đô Thị Xanh 1 (tên thương mại là Metro City và Fantasy City) do Công ty cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh, Công ty cổ phần địa ốc VinaLand, Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Lạc Việt ký kết hợp đồng bán nền đất cho khách hàng.

Các bị hại đến, liên hệ với thông tin nói trên để trình báo bị chiếm đoạt tài sản, cung cấp tài liệu liên quan hoặc gửi đơn tố cáo kèm theo tài liệu qua đường bưu điện trước ngày 31.8.2025. Hết thời hạn nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ giải quyết vụ án lừa đảo theo luật định.

