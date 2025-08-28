Công an TP.HCM truy tìm 2 cựu nhân viên công ty tài chính lừa đảo

Ngày 28.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 18.3 tại phường Xóm Chiếu (quận 4 cũ, TP.HCM).

Công an TP.HCM truy tìm Thúy (bên trái) và Ngân liên quan vụ lừa đảo ẢNH: CACC

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, đồng thời phát thông báo truy tìm Nguyễn Thị Kim Ngân (24 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang cũ) và Lê Ngọc Diễm Thúy (33 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk cũ).

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2025, bà P.T.N ký hợp đồng vay 30 triệu đồng tại một công ty tài chính, trả góp trong 24 tháng.

Sau khi đã thanh toán được 3 kỳ với tổng số tiền hơn 5,1 triệu đồng, ngày 17.3.2025, bà N. nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là Lê Trần Khắc Quân, nhân viên công ty tài chính giới thiệu gói vay mới 60 triệu đồng. Điều kiện là bà phải tất toán khoản vay cũ.

Người này gợi ý bà N. chỉ cần đưa trước 17 triệu đồng, phần còn lại sẽ được “hỗ trợ” để hoàn tất thủ tục.

Hôm sau, Quân cùng một phụ nữ xưng tên Thúy hẹn bà N. tại quán cà phê ở quận 4 cũ. Tại đây, Thúy tự giới thiệu là nhân viên công ty tài chính rồi nhận số tiền 17 triệu đồng và viết “biên bản tiếp xúc” có chữ ký xác nhận. Quân và Thúy hứa trong chiều cùng ngày công ty sẽ giải ngân khoản vay 60 triệu đồng vào tài khoản của bà N.

Đến hẹn, bà N. không nhận được tiền, gọi lại thì không liên lạc được. Khi trực tiếp đến trụ sở công ty tài chính, bà mới biết không có nhân viên nào tên Lê Trần Khắc Quân.

Quá trình xác minh, công an xác định người xưng Quân chính là Nguyễn Thị Kim Ngân và người phụ nữ tên Thúy đi cùng tên thật là Lê Ngọc Diễm Thúy. Cả hai từng là nhân viên công ty tài chính nhưng đã nghỉ việc.

Ngày 20.3, bà N. đến Công an phường 13, quận 4 cũ tố cáo sự việc. Hồ sơ được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Để phục vụ điều tra vụ án lừa đảo, Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm Ngân và Thúy. Đề nghị 2 người này sớm ra trình diện để được hưởng khoan hồng.

Cơ quan điều tra thông báo ai biết thông tin hoặc phát hiện Ngân và Thúy ở đâu, hãy báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tại địa chỉ 96 Võ Văn Kiệt, phường Bến Thành, TP.HCM hoặc liên hệ điều tra Lê Minh Thơ, số điện thoại 0985247474.