Thời sự

Công an TP.HCM thông báo tìm bị hại trong vụ cố ý gây thương tích

Ngọc Lê
27/08/2025 16:44 GMT+7

Ngày 27.8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM thông báo truy tìm Đoàn Thanh Hải (34 tuổi, thường trú 18 Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức - thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM) là bị hại vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 16.4.2025, để phối hợp giám định thương tích.

Văn phòng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM, cho biết đơn vị đang xác minh đơn tố giác tội phạm vụ cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 16.4.2025, tại số 7 đường 47, phường An Khánh (TP.HCM) do Nguyễn Minh Mẫn (35 tuổi, ở phường An Khánh) gây ra, theo đơn tố giác của anh Đoàn Thanh Hải.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã yêu cầu anh Đoàn Thanh Hải đến bệnh viện xử lý vết thương và cung cấp giấy chứng nhận thương tích để phục vụ công tác xác minh tố giác.

Đến ngày 12.5.2025, cơ quan điều tra ban hành quyết định trưng cầu giám định số E290/QĐ-VPCQCSĐT, đề nghị Trung tâm Pháp y TP.HCM giám định thương tích đối với anh Hải. Đồng thời gửi giấy mời cho anh Đoàn Thanh Hải để phối hợp giám định thương tích nhưng đương sự không có mặt để làm việc, hiện không rõ ở đâu, làm gì.

Để phục vụ xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo đề nghị anh Đoàn Thanh Hải liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, gặp điều tra viên Huỳnh Thanh Tùng để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn 30 ngày, nếu anh Hải không đến làm việc, cơ quan sẽ xác định đương sự không phối hợp và xử lý vụ việc cố ý gây thương tích theo quy định pháp luật.

Ai biết thông tin về anh Đoàn Thanh Hải, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, cán bộ thụ lý Huỳnh Thanh Tùng, số điện thoại 0693.187.244 để cung cấp thông tin.

