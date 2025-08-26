Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngọc Lê - Trần Kha
26/08/2025 18:22 GMT+7

Công an TP.HCM đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc mua vé VIP chương trình ca nhạc.

Ngày 26.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một chung cư ở đường Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu.

Công an TP.HCM điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Đặng Thế Dĩ tại trụ sở công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, ngày 14.5, chị P.T.T.V sử dụng Facebook tìm mua vé VIP chương trình ca nhạc "The Park K-Star in Việt Nam" dự kiến tổ chức tại Hà Nội ngày 21.6.

Thông qua tài khoản "The Di", chị V. được báo giá 11 triệu đồng cho 2 vé VIP cùng 300.000 đồng tiền công mua.

Người này gửi hình ảnh căn cước công dân mang tên Đặng Thế Dĩ (26 tuổi, quê Đồng Tháp; ở đường Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu) để tạo lòng tin rồi yêu cầu chuyển khoản đặt cọc.

Tin tưởng, chị V. đã 3 lần chuyển tiền, tổng cộng 16,3 triệu đồng, vào tài khoản ngân hàng BIDV đứng tên Dĩ.

Ban đầu, chị V. nhận được email từ địa chỉ "C.Ticket" xác nhận đặt vé thành công. Sau đó, tài khoản Facebook "The Di" tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền để "khớp giá vé". Khi chị V. làm theo, người này hứa sẽ hoàn lại phần thừa nhưng ngay sau đó chặn liên lạc.

Khi liên hệ với ban tổ chức, chị V. mới phát hiện email xác nhận là giả, toàn bộ số tiền đã mất.

Ngày 31.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Thế Dĩ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của Dĩ khá tinh vi. Trước hết, Dĩ tạo tài khoản Facebook và Zalo rao bán vé các chương trình ca nhạc được nhiều người quan tâm. Để tăng độ tin cậy, Dĩ cung cấp hình ảnh căn cước công dân thật, sau đó yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc. Song song đó, Dĩ lập các địa chỉ email giả mạo ban tổ chức, gửi thư xác nhận đặt vé thành công nhằm củng cố niềm tin của người mua.

Một điểm đáng chú ý là Dĩ luôn tạo tình huống "thiếu, thừa tiền" để buộc nạn nhân chuyển khoản nhiều lần.

Hình thức này khiến nhiều người chủ quan, tin rằng mình sắp nhận vé và chỉ cần chuyển thêm một khoản nhỏ để "khớp đơn hàng".

Khi đã gom đủ tiền, Dĩ lập tức cắt đứt liên lạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng phát thông báo tìm thêm những người từng bị Đặng Thế Dĩ lừa đảo với thủ đoạn bán vé concert. Ai là nạn nhân, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tại 96 Võ Văn Kiệt, phường Bến Thành, gặp cán bộ Lê Đình Hải - Tổ hình sự, số điện thoại 0933.393.050 để được tiếp nhận giải quyết theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

Công An TP.HCM căn cước công dân ca nhạc lừa đảo chiếm đoạt tài sản Giả mạo vé VIP Đặt cọc
