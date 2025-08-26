Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt giữ đôi nam nữ cho vay nặng lãi hơn 300%/năm

Hữu Tú
Hữu Tú
26/08/2025 16:14 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ đôi nam nữ chuyên cho vay nặng lãi từ 243% đến hơn 300%/năm.

Ngày 26.8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đôi nam nữ cho vay nặng lãi hơn 300%/năm.

Hai người này là T.N.C (32 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, Đắk Lắk - thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) và N.T.H (26 tuổi, trú tại xã Ea Hiao, Đắk Lắk – thuộc H.Ea H'leo, Đắk Lắk cũ). Trước đây, hai người này có quan hệ tình cảm với nhau.

Bắt giữ đôi nam nữ cho vay nặng lãi hơn 300 % / năm tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Đôi nam nữ chuyên cho người dân vay nặng lãi hơn 300%/năm

ẢNH: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 7.2024, C. thấy việc cho vay tiền lãi suất cao có lợi nhuận nên nảy sinh ý định cho người khác vay tiền bằng hình thức trả góp theo ngày.

C. thường đến nơi đông người để tìm người vay hoặc thông qua bạn bè, người thân giới thiệu. Sau khi tìm được người vay, C. đến nơi ở, nơi làm việc của họ để xác minh khả năng trả nợ rồi mới cho vay.

Sau đó, C. yêu cầu viết giấy vay tiền và giữ lại các giấy tờ tùy thân của họ. Đến hạn, nếu chậm trả nợ thì C. dùng nhiều thủ đoạn nhằm gây sức ép để đòi nợ.

C. đã nhờ H. ghi chép tất cả thông tin liên quan đến những người vay nợ vào một cuốn sổ và cất giữ để đối chiếu, thu tiền, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Từ tháng 7.2024 đến nay, C. đã cho 8 người dân ở Đắk Lắk vay hơn 720 triệu đồng với lãi suất từ 243% đến hơn 300%/năm, vượt quá 5 lần so với quy định, thu lãi hơn 130 triệu đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra về hành vi cho vay nặng lãi của C. và H. trong giao dịch dân sự.

