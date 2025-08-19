Đắk Lắk: Tháo dỡ các trụ điện án ngữ dưới lòng đường

Ngày 19.8, thông tin từ Công ty Điện lực Đắk Lắk, đơn vị đã cắt điện hạ áp để đơn vị thi công thực hiện tháo dỡ hệ thống dây trên 8 trụ điện án ngữ trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Đại Nhất, Giám đốc Công ty TNHH Đại Tiến (đại diện đơn vị thi công), cho biết đơn vị sẽ thực hiện tháo dỡ 8 trụ điện án ngữ dưới lòng đường vào 23 giờ hôm nay (19.8).

Nhân viên điện lực tháo dỡ hệ thống dây điện của hàng loạt trụ điện án ngữ dưới lòng đường Nguyễn Tất Thành (Đắk Lắk) ẢNH: HỮU TÚ

"Chúng tôi đã làm việc với bên Công ty Điện lực Đắk Lắk, lập kế hoạch tháo dỡ trụ điện. Dự kiến thời gian thực hiện tháo dỡ khoảng 2 giờ đồng hồ để đảm bảo an toàn giao thông", ông Nhất cho biết.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, khi di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành (P.Tân Lập, Đắk Lắk), nhiều người dân thấy không an toàn vì hàng loạt trụ điện nằm dưới lòng đường, cách vỉa hè hơn 1 m vẫn chưa được di dời.

Đơn vị thi công sẽ thực hiện tháo 8 trụ điện dưới lòng đường để đảm bảo an toàn giao thông ẢNH: HỮU TÚ

Năm 2023, UBND TP.Buôn Ma Thuột (cũ) triển khai thực hiện dự án ngầm hóa hệ thống điện và lát đá vỉa hè tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Năm 2024, UBND TP.Buôn Ma Thuột (cũ) đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng phát sinh tại dự án theo hướng mở rộng lòng đường, cắt giảm phần khối lượng lát đá... Vì vậy, có 8 trụ điện lọt dưới lòng đường sau khi mở rộng.