Đắk Lắk: Khánh thành đường dây 110kV Tuy Hòa 2 - Phú Hòa

Đây là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chào mừng 50 năm Ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).

Tham dự buổi lễ có ông Trần Quốc Toàn, Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk; ông Lê Hữu Danh, Phó tổng giám đốc EVNCPC; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung (NPMU), Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk), các nhà thầu, đơn vị thi công và lãnh đạo địa phương nơi có đường dây đi qua.

Cắt băng khánh thành công trình ẢNH: PC ĐẮK LẮK

Dự án đường dây 110kV TBA 110kV Tuy Hòa 2 - Phú Hòa được xây dựng trên địa phận hai xã Phú Hòa 1 và Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa; xã Hòa Phong và thị trấn Phú Thứ của huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ).

Công trình do EVNCPC làm chủ đầu tư, NPMU được giao quản lý dự án với 15 gói thầu thành phần, khởi công ngày 10.12.2022. Quy mô xây dựng mới gồm: 1 ngăn xuất tuyến 110kV tại TBA 110kV Tuy Hòa 2; đường dây 110kV đấu nối dài gần 8,5km; tổng mức đầu tư gần 47 tỉ đồng.

Dự án đường dây 110kV Tuy Hòa 2 - Phú Hòa là công trình trọng điểm được EVNCPC quan tâm đầu tư với mục tiêu kịp thời đáp ứng truyền tải công suất cung cấp cho khu vực xã Phú Hòa 1, xã Tây Hòa và các vùng lân cận tỉnh Đắk Lắk. Sau khi đi vào vận hành, đường dây này cũng tạo mạch vòng liên kết với các trạm 110kV trong khu vực, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, cải thiện chất lượng điện áp cũng như nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng trên lưới.