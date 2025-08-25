Công an TP.HCM triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh

Ngày 25.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Trần Văn Châu (49 tuổi, không nơi cư trú ổn định) cùng hai đồng phạm Mai Xuân Hạnh (51 tuổi) và Trần Văn Hậu (31 tuổi) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Hậu, Châu, Hạnh (từ trái qua) sau khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ đầu tháng 8 - ngày 13.8.2025, Châu đã thực hiện 14 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp và Thuận An (tỉnh Bình Dương cũ), TP.HCM.

Châu lợi dụng sơ hở khi người dân dựng xe ở nơi công cộng, để nguyên chìa khóa trên xe, rồi trộm mang bán lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, công an xác định trong số tài sản trộm cắp, có ít nhất 7 vụ việc đã rõ bị hại và được lập hồ sơ xử lý.

Các xe sau khi bị chiếm đoạt, Châu đem bán cho Hạnh và Hậu với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường. Dù biết rõ nguồn gốc bất minh của tài sản nhưng Hạnh và Hậu vẫn mua đi bán lại để trục lợi.

Khám xét nơi ở của Hậu, lực lượng công an thu giữ 10 xe máy, 28 biển số xe và nhiều phụ tùng nghi do phạm tội mà có.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra xác định hành vi của Châu mang tính chuyên nghiệp, nguy hiểm cho xã hội; các đối tượng Hạnh và Hậu có dấu hiệu tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có trong thời gian ngắn với số lượng lớn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 đối tượng nêu trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trộm cắp, không để tài sản tại nơi công cộng mà không có người trông coi. Đồng thời kịp thời báo tin cho cơ quan công an khi phát hiện đối tượng, phương tiện khả nghi để chủ động phòng ngừa ngăn chặn tội phạm.