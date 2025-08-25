Ngày 23.8, TP.HCM khánh thành tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo (SIHUB). Tại Hội nghị Thượng đỉnh Công nghệ tài chính, các chuyên gia đã chỉ ra cơ hội, thách thức của Việt Nam khi xây dựng hệ sinh thái tài sản số, hướng đến Trung tâm tài chính quốc tế quy mô toàn cầu.

Lợi thế của Việt Nam

Theo ông Trần Huy Vũ, Co-Founder kiêm CEO Kyber Network, Việt Nam đang có nhiều lợi thế trong lĩnh vực tài sản số. Ngoài tỷ lệ dân số lớn sở hữu tài sản số, startup có sản phẩm mang chất lượng toàn cầu, đội ngũ nhân sự chất lượng cao, hệ sinh thái tài sản số còn đứng trước cơ hội lịch sử khi nhận được sự ủng hộ về mặt chính sách của cơ quan quản lý.

Đồng quan điểm, bà Lynn Hoàng, Giám đốc quốc gia Binance, cho rằng Việt Nam đang có tiềm năng vô cùng lớn, nếu nắm bắt kịp thời và có lộ trình bền vững, chúng ta có thể trở thành trung tâm tài chính kiểu mới của khu vực.

Các diễn giả thảo luận về cơ hội và thách thức của Việt Nam khi xây dựng hệ sinh thái tài sản số ẢNH: THÀNH NAM

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra những trở ngại để Việt Nam có thể hiện thực hóa giấc mơ này. Theo ông Nguyễn Thành Trung, Co-Founder kiêm CEO Sky Mavis - kỳ lân công nghệ của Việt Nam - tài sản số dần được luật pháp công nhận nhưng vẫn còn rất nhiều điểm chưa rõ ràng khiến cả doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư bối rối. Các doanh nghiệp blockchain muốn đóng góp nhiều hơn cho đất nước nhưng không biết làm thế nào cho đúng khi chưa có khung pháp lý và hướng dẫn rõ ràng.

"Lợi thế của Việt Nam không đến từ việc cấm cái gì mà là việc mở ra cái gì tốt hơn so với các quốc gia khác. Chúng ta có nhiều khó khăn liên quan đến khung pháp lý nhưng đây là thách thức chung trên toàn cầu, nếu giải quyết được sẽ đem lại lợi thế rất lớn cho Việt Nam", ông Trung nói.

Bài học từ quốc tế

Từ kinh nghiệm của thế giới trong việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, bà Lynn Hoàng cho rằng Việt Nam có thể học hỏi mô hình của UAE (Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất). Bà Lynn cho biết trước đây UAE cũng nằm trong "danh sách xám" của FATF (Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế) như Việt Nam hiện tại. Sau đó họ đã xây dựng cơ chế một cửa, nhiều lớp với khung pháp lý rõ ràng, phân vai rành mạch đưa ra tiêu chuẩn AML (chống rửa tiền), CFT (chống tài trợ khủng bố) rõ ràng. Từ đó UAE (Dubai, Abu Dhabi) không chỉ trở thành trung tâm tài chính mới của quốc tế, thu hút nguồn lực tài chính khổng lồ từ thế giới mà còn thoát khỏi danh sách xám của FATF.

Bà Lynn cho rằng, khi xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam cần có khung pháp lý rõ ràng, có thể thành lập một tòa án quốc tế ngay trong trung tâm để giải quyết những vấn đề mang bản chất toàn cầu.

Doanh nghiệp Việt dám nghĩ lớn làm lớn

Từ góc độ của nhà nghiên cứu, PGS-TS Bình Nguyễn từ Đại học RMIT, cho rằng để có thể trở thành Trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam bắt buộc dùng hệ thống có thể toàn cầu hóa được. Việc phát triển hệ sinh thái tài sản số ở Việt Nam không chỉ dừng lại là chuyện giao dịch, đầu tư mà nên mơ giấc mơ lớn hơn là 10 - 20 năm sau có thể thay đổi cả hệ thống tài chính thế giới chứ không chỉ Việt Nam. Tiến sĩ Bình cho rằng công nghệ blockchain là chìa khóa quan trọng của tầm nhìn này. Việt Nam đang có nhiều lợi thế khi có những công ty tiên phong, dẫn dắt xu hướng toàn cầu như Kyber, Sky Mavis.

Đồng quan điểm, ông Trần Huy Vũ cho rằng để có thể dẫn dắt một "cuộc chơi lớn hơn", người Việt cần chuyển từ tư duy người làm phần mềm xuất khẩu sang tư duy sở hữu, vận hành phần mềm. "Rào cản lớn nhất là tư duy. Việc vận hành một dịch vụ sẽ rất khác làm một hệ thống rồi xuất khẩu cho bên khác vận hành", ông Vũ lưu ý.

Bổ sung quan điểm trên, ông Nguyễn Thành Trung, CEO Sky Mavis, cho rằng việc dám đặt ra bài toán đủ lớn, mang tầm vóc quốc tế còn là yếu tố then chốt để lôi kéo được các tài năng trên khắp thế giới hội tụ về Việt Nam. Ông nhận định: "Nếu muốn bứt tốc thì phải tìm cơ hội lớn, phải tham gia vào cuộc chơi toàn cầu, làm sản phẩm phục vụ người dùng khắp thế giới. Để san lấp khoảng cách với các thị trường phát triển, bản thân người Việt phải thay đổi tư duy. Tuy nhiên đây không phải chuyện một sớm một chiều mà cần những chiến lược dài hơi".