Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

InnoEx 2025 định hình nền kinh tế tương lai, từ dữ liệu đến tài sản số

Thành Luân
Thành Luân
21/08/2025 16:48 GMT+7

Sáng 21.8, diễn đàn và Triển lãm Quốc tế về Đổi mới Sáng tạo, InnoEx 2025 chính thức khai mạc tại ThiskyHall Sala, TP.HCM.

Với chủ đề "Shaping the Future Economy: From Data to Digital Assets", InnoEx 2025 do Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) và Công ty cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp (IBP) phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của UBND TP.HCM.

InnoEx 2025 định hình nền kinh tế tương lai, từ dữ liệu đến tài sản số - Ảnh 1.

Sự kiện InnoEx năm nay diễn ra trong hai ngày 21 - 22.8

Ảnh: CTV

InnoEx 2025 dự kiến thu hút hơn 30.000 lượt khách, bao gồm 4.000 CEO và nhà sáng lập, 300 doanh nghiệp triển lãm, hơn 100 startup và 70 quỹ đầu tư đến từ hơn 60 quốc gia. Đây không chỉ là một sự kiện mà còn là lời kêu gọi hành động cho toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp.

Trong hai ngày 21 - 22.8, InnoEx 2025 sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như: Business Innovation Forum là nơi để doanh nghiệp truyền thống và doanh nghiệp công nghệ cùng thảo luận về cách đổi mới sinh lời; Innovation Sector Forums tập trung vào các chủ đề từ "Thương hiệu Vàng đến Thương hiệu Đổi mới" đến "Đổi mới trải nghiệm tiêu dùng bằng AI"; Green Innovation Summit bàn về "kinh tế xanh - điều kiện tồn tại" và Private Sector Forum là nơi để cộng đồng doanh nghiệp tư nhân góp ý vào chính sách.

Ngoài ra, các chương trình đồng hành như Startup Wheel 2025 và Qualcomm Vietnam Innovation Challenge cũng sẽ diễn ra.

InnoEx 2025 là minh chứng cho sự đồng hành mạnh mẽ giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, được xây dựng trên nền tảng "Bộ Tứ Nghị Quyết" (57, 59, 66, 68) của Đảng và Nhà nước, mở đường cho đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân.

InnoEx 2025 định hình nền kinh tế tương lai, từ dữ liệu đến tài sản số - Ảnh 2.

Nhiều hoạt động đáng chú ý diễn ra tại InnoEx 2025

Ảnh: CTV

Đại diện Qualcomm, tập đoàn vừa khánh thành trung tâm R&D AI lớn thứ ba toàn cầu tại TP.HCM, đã khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo tại khu vực trong hơn 2 thập kỷ qua.

InnoEx 2025 không chỉ là sự kiện thường niên mà còn là cầu nối giữa Việt Nam và mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu, thu hút sự quan tâm từ các doanh nghiệp hàng đầu và các tổ chức quốc tế. Sự kiện hứa hẹn sẽ cung cấp góc nhìn toàn diện về xu hướng và giải pháp định hình tương lai kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo và hợp tác toàn cầu.

Với sự đồng hành của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, InnoEx 2025 đang từng bước khẳng định vị thế của TP.HCM như một trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á.

Sáng tạo các giải pháp về AI tại AWS Regional LLM League 2025

Sáng tạo các giải pháp về AI tại AWS Regional LLM League 2025

Regional LLM Leage 2025 vừa chính thức khép lại, đem đến sân chơi công nghệ cho giới trẻ toàn Đông Nam Á, khi mọi người có thể tiếp cận AI (trí tuệ nhân tạo) thông qua tinh chỉnh các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

