Bị phạt 7,5 triệu đồng vì lên Facebook xúc phạm danh dự vợ cũ

Ngày 24.8, Công an P.Bình Long (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt ông H.T.H (37 tuổi, ngụ P.Bình Long; TX.Bình Long, tỉnh Bình Phước cũ) 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh dự của cá nhân, khi người này lên mạng xã hội Facebook xúc phạm danh dự vợ cũ của mình.

Trước đó, vào đầu tháng 7.2025, do có mâu thuẫn trong việc giải quyết tranh chấp quyền nuôi con, ông H. đã sử dụng tài khoản Facebook của người bạn gái đăng tải thông tin, hình ảnh và bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà T.H.T (37 tuổi, vợ cũ ông H.) cùng những người trong gia đình vợ cũ.

Ông H.T.H, thời điểm làm việc với Công an P.Bình Long ẢNH: CÔNG AN P.BÌNH LONG

Ông H. đã thừa nhận với công an về hành vi vi phạm của mình, và tự nguyện gỡ bỏ các bài viết trên tài khoản Facebook của bạn gái, cam kết không tái phạm.

Công an P.Bình Long đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông H. về hành vi "cung cấp thông tin xúc phạm danh dự của cá nhân" theo Nghị định số 15 ngày 3.2.2020 của Chính Phủ.

Công an P.Bình Long cũng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động trên không gian mạng chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về cung cấp, chia sẻ nội dung thông tin trên mạng.