Rèn kỹ năng cho thiếu nhi trong không gian mạng

Sáng 9.8, Hội đồng Đội T.Ư đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2024 - 2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026. Chủ trì hội nghị có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Lê Hải Long, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Lê Hải Long chủ trì hội nghị ẢNH: PHAN LINH

Để thực sự Đội là điểm tựa của thiếu nhi

Phát biểu tại hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà các cấp bộ Đội đã đạt được, phản ánh tâm huyết, trí tuệ và tình cảm của đội ngũ cán bộ phụ trách.

Theo chị Trang, các phong trào lớn như "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy", "Nghìn việc tốt", "Kế hoạch nhỏ" đã được duy trì nền nếp và không ngừng đổi mới, tạo nên một môi trường giáo dục sinh động, giúp thiếu nhi rèn luyện lý tưởng, đạo đức và lối sống.

Đặc biệt, sự thành công của Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, đỉnh cao là Đại hội toàn quốc lần thứ X, đã thực sự trở thành ngày hội lớn, khẳng định vị thế và vai trò của tổ chức Đội trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Lê Hải Long trao cờ cho những đơn vị xuất sắc trong năm học vừa qua ẢNH: CHÂU LINH

Về phương hướng cho năm học 2025 - 2026 với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới", chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh yêu cầu phải khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa chương trình công tác năm học sao cho sát thực, đồng bộ. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới phong trào thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Chị Trang cũng đặc biệt lưu ý đến việc kiện toàn bộ máy Hội đồng Đội các cấp, nhất là cấp xã, sau khi giải thể Hội đồng Đội cấp huyện, để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn. Chị Trang kêu gọi các cấp bộ Đội chủ động, sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là trong việc thiết lập cơ chế hoạt động cho Hội đồng Đội cấp xã, để thực sự là điểm tựa, người bạn đồng hành của thiếu nhi tại cơ sở.

Nguy cơ đối với thiếu nhi trong không gian mạng

Chị Trang nhấn mạnh những nội dung trọng tâm cần được các cấp bộ Đội quyết liệt triển khai. Trong đó, chị Trang nhấn mạnh, quán triệt tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đến năm 2030, tầm nhìn 2045, công tác Đội cần đặc biệt chú trọng nâng cao nhận thức và kỹ năng cho thiếu nhi trong bối cảnh chuyển đổi số.

"Đây là yêu cầu khách quan, cấp bách, bởi các em đang lớn lên trong một môi trường vừa rộng mở cơ hội, vừa tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Nếu không có sự định hướng, thiếu nhi rất dễ bị tổn thương trước những tác động tiêu cực từ không gian mạng cũng như từ các vấn đề xã hội".

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại hội nghị ẢNH: CHÂU LINH

Chị Trang đã cảnh báo mạnh mẽ về những nguy cơ đối với thiếu nhi trong không gian mạng. Nhiều vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra: thiếu nhi tham gia nhóm trò chơi độc hại, thử thách tự gây đau, bị lừa bắt cóc, tống tiền, thậm chí bị dẫn dắt đến những hành vi cực đoan gây nguy hiểm tính mạng. Sự tác động tiêu cực từ mạng xã hội ngày càng tinh vi, vượt xa các hình thức xâm hại trước đây, có thể làm trẻ mất khả năng làm chủ hành vi.

Trong bối cảnh cha mẹ bận rộn, nhiều em được giao thiết bị điện tử mà thiếu giám sát, chị Trang đề nghị cần có giải pháp căn cơ, mạnh mẽ để bảo vệ thiếu nhi, giúp các em phát triển lành mạnh trong xã hội hiện đại.

Theo chị Trang, giải pháp không phải là cấm đoán, mà là chủ động tạo ra những "trào lưu tích cực". Tổ chức Đội cần hướng dẫn thiếu nhi kỹ năng tự bảo vệ, khai thác công nghệ số và trí tuệ nhân tạo một cách sáng tạo vào học tập, đồng thời "xanh hóa" không gian mạng bằng các cuộc thi, hoạt động lành mạnh để các em làm chủ bản thân trước những tác động tiêu cực.