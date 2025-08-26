TP.HCM: Giải cứu 3 người Hàn Quốc bị giữ trái phép để đòi tiền chuộc

Ngày 26.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can, để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật. Theo đó, 4 bị can này đưa 3 người Hàn Quốc sang Việt Nam, sau đó bị giữ trái pháp luật tại một chung cư để đòi tiền chuộc.



Công an TP.HCM lấy lời khai đối với bị can trong đường dây ẢNH: CTV

Các bị can gồm: Luo Shenghua (quốc tịch Trung Quốc, được xác định là kẻ chủ mưu), Vòng Quang Tuấn (41 tuổi, ở Đồng Nai), Nguyễn Thành Phúc (38 tuổi, ở Cần Thơ) và Lê Văn Kiểu (25 tuổi, ở Cà Mau).

Trước đó, ngày 19.8, Công an phường Lái Thiêu tiếp nhận thông tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc về việc 3 công dân nước này đang bị giữ trái pháp luật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Lái Thiêu xác định các nạn nhân đang bị giam giữ tại một chung cư ở phường Lái Thiêu.

Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã kiểm tra hành chính tại căn hộ nói trên, bắt quả tang 2 nghi phạm đang canh giữ 3 nạn nhân người Hàn Quốc và giải cứu thành công các nạn nhân.

Công an TP.HCM lấy lời khai đối tượng giữ người trái pháp luật để đòi tiền chuộc ẢNH: CTV

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các nạn nhân tại Hàn Quốc có nhu cầu tìm việc làm và được một tài khoản mạng xã hội hứa hẹn đưa sang Việt Nam làm việc với thu nhập cao. Tin lời, các nạn nhân gửi hộ chiếu cho đối tượng lừa đảo, và được lo vé máy bay.

Đến ngày 14.8, sau khi nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất, họ bị đưa về một khách sạn rồi chuyển đến căn hộ chung cư nói trên.

Tại đây, Luo Shenghua cùng đồng bọn yêu cầu các nạn nhân phải bán tài khoản ngân hàng hoặc bồi thường "chi phí" 4,5 triệu won (tương đương hơn 80 triệu đồng) mới được trở về nước.

Luo Shenghua thuê Tuấn, Phúc và Kiểu trực tiếp giám sát các nạn nhân với tiền công từ 500.000 - 1 triệu đồng/người/ngày.

Công an xác định, Luo Shenghua là đối tượng chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo việc khống chế, yêu cầu trả tiền và thuê người giám sát. Vòng Quang Tuấn giúp sức tích cực, trực tiếp tìm và bố trí người canh giữ. Còn Phúc và Kiểu biết rõ hành vi sai trái nhưng vẫn tham gia nhằm hưởng lợi.

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ giữ người trái pháp luật để đòi tiền chuộc nói trên, truy bắt những người liên quan.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những lời mời chào "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội để tránh rơi vào bẫy của tội phạm.