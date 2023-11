Phú Yên: Khởi tố vụ bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ

5 bị can bị khởi tố trong vụ bắt giữ người trái pháp luật nêu trên gồm: Bùi Thị Kim Hương (39 tuổi), Trần Đức Trọng (33 tuổi, chồng của Hương), Ngô Chí Luân (19 tuổi, con riêng của Hương, cùng trú tại P.4, TP.Tuy Hòa, Phú Yên), Bùi Ngọc Nam (34 tuổi, em ruột của Hương, trú tại P.9, TP.Tuy Hòa) và Bùi Ngọc Tuấn (32 tuổi, em ruột của Hương, trú tại xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa).

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Ngọc Nam (đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản) và Trần Đức Trọng; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Kim Hương và Bùi Ngọc Tuấn. Riêng bị can Ngô Chí Luân đang thi hành án 2 năm tù về tội giết người.

Bùi Thị Kim Hương CÔNG AN TUY HÒA

Trần Đức Trọng CÔNG AN TUY HÒA

Trước đó, vào tháng 6.2022 vợ chồng Văn Tiến Đức và Võ Thị Thu Tuyết (cùng 32 tuổi, trú tại P.9, TP.Tuy Hòa) sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp cho vợ chồng Bùi Thị Kim Hương vay 150 triệu đồng. Đến tháng 4.2023, vợ chồng Đức mất khả năng trả nợ nên bỏ đi khỏi địa phương và cắt liên lạc với vợ chồng Hương.

Đến đầu tháng 8.2023, do không có khả năng trả nợ cho một ngân hàng thương mại nên Đức nhờ N.H.B (36 tuổi, trú tại P.9, TP.Tuy Hòa, là nhân viên ngân hàng) liên hệ bán giúp 1 thửa đất cho vợ chồng Hương.

Vì biết Đức sử dụng giấy tờ giả để mượn tiền nên vợ chồng Hương "tương kế tựu kế", nhờ N.H.B liên lạc, hẹn gặp Đức tại trụ sở một ngân hàng trên địa bàn TP.Tuy Hòa vào ngày 8.8, để bắt giữ Đức đòi nợ.

Trước khi đi, vợ chồng Hương đã đến một quán cà phê để bàn bạc, phân công nhiệm vụ cho Luân, Nam và Tuấn.

Chiều 8.8, khi Đức đến ngân hàng như đã hẹn với N.H.B thì bị nhóm của vợ chồng Hương khống chế rồi đưa về nhà của Hương để ép Đức trả nợ.



Khám xét chỗ ở của Hương, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động và nhiều sổ sách, giấy tờ dùng để ghi chép tiền cho vay, chơi hụi.

Vụ bắt giữ người trái pháp luật đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) tiếp tục xử lý.