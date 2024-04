Khởi tố 4 thanh niên bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 12.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Hậu Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.



Các bị can trong vụ án CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can bị bắt giữ gồm: Trần Minh Hiếu (22 tuổi), Nguyễn Văn Thoại (32 tuổi), Nguyễn Văn Việt (22 tuổi) và Nguyễn Văn Thường (21 tuổi), đều ngụ xã Hải Lộc, H.Hậu Lộc.

Theo tài liệu của cơ quan công an, tối 2.4, anh V.V.G (34 tuổi, ngụ xã Hòa Lộc, H.Hậu Lộc) đang cùng con trai 2 tuổi ở một quán bida trên địa bàn xã Hải Lộc thì bị 4 người trên đến ép buộc và đưa bố con anh G. lên xe ô tô chở đi nơi khác.

Khi các đối tượng đưa bố con anh G. đi được một đoạn thì anh G. xin được đưa con trai về nhà rồi sẽ lên xe đi tiếp. Sau khi bế con vào nhà đưa cho người thân, anh G. đã trốn thoát khỏi nhóm người trên và đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Công an H.Hậu Lộc đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ các nghi phạm. Tại cơ quan công an, các nghi phạm thừa nhận đã có hành vi bắt giữ anh G. để đưa đến nơi hoang vắng đánh đập, do trước đó anh G. có mâu thuẫn cá nhân với Trần Minh Hiếu.