Ngày 25.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã phát lệnh truy nã đối với Trần Minh Thạch (54 tuổi, ở phường Thới An, quận 12 cũ, TP.HCM), để điều tra vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Công an TP.HCM phát lệnh truy nã chủ mưu 2 lần buôn bán động vật quý hiếm ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan công an, Trần Minh Thạch bị truy nã do liên quan đến vụ mua bán trái phép 4 cá thể tê tê còn sống, loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 12.9.2024, Công an quận 12 cũ kiểm tra và phát hiện tài xế T.Đ.Q đang giao một thùng hàng chứa 4 cá thể tê tê. Tài xế khai nhận được ông Thạch thuê vận chuyển cho khách. Từ lời khai và tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định Trần Minh Thạch là người chỉ đạo vụ việc.

Đầu năm 2025, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã đối với ông Thạch. Hiện người này không còn ở địa phương, gia đình cho biết ông Thạch đã rời đi từ lâu và không rõ ở đâu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM kêu gọi ông Trần Minh Thạch ra đầu thú; đồng thời đề nghị bất kỳ ai có thông tin liên quan hãy liên hệ ngay Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) tại 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, quận 4 cũ hoặc gọi số 0963.050.494 gặp điều tra viên Trương Phương Quang để cung cấp thông tin.

Trước đó, Báo Thanh Niên thông tin, ngày 25.6, PC03 Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với bị can Trần Minh Thạch về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Theo điều tra, ngày 26.1.2024, Công an quận Tân Bình cũ kiểm tra nhà hàng V.D (đường Phan Đình Giót, phường 2 cũ) phát hiện N.V.T đang giao một thùng giấy chứa cá thể tê tê còn sống. Kết quả xác minh cho thấy N.V.T chỉ là xe ôm giao hàng theo yêu cầu của Trần Minh Thạch, người đặt chuyển cho bếp trưởng nhà hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Minh Thạch. Tuy nhiên, khi công an đến nơi cư trú tại phường Thới An để thi hành lệnh, thì ông này đã vắng mặt. Gia đình cho biết không rõ ông Thạch đi đâu. Xác định bị can bỏ trốn, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã.